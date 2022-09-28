В Тюмени обновят 124 светильника

Согласно документам объявленного аукциона, подрядной организации предстоит разработать дизайн-эскиз светотехнического проекта, демонтировать старые светильники и установить новые.
Всего будет обновлено 124 осветительных прибора — 40 светодиодных прожекторов, 50 линейных светильников контурной подсветки и 36 светодиодных линейных светильников заливающего освещения. Большая часть светильников должна крепиться на поворотных кронштейнах из нержавеющей стали.
Все работы по замене подсветки должны быть выполнены в течение 35 рабочих дней с момента заключения контракта. Кроме того указано, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства сотрудникам администрации.
«Особо опасные места прохода должны быть ограждены сигнальной лентой с бело-красной или желто-черной полосой», отмечено в документе.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 4 октября. 6 октября состоится подведение итогов закупки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется обследованием состояния участка набережной Туры между левым берегом реки Тюменка и Свято-Троицким монастырем. На эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей.
Подрядчик должен выявить имеющиеся изменения свойств грунтов, деформационные повреждения, дефекты строительных конструкций.