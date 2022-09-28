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В сгоревшем в центре Тюмени доме Привалова появятся офисы

28 сентября 10:47
Фото: «НашГород»
В сгоревшем доме Привалова (ул. Кирова, 10) начался монтаж наличников, сообщает «Тюменское время». Наружные работы должны были закончить ещё 30 июня, но реконструкция известного здания затянется до конца года.

Строение уже 35 лет числится объектом культурного наследия регионального значения.

«Много было проблем в связи с коронавирусом. С подрядчиками заключили договоры, которые были сорваны. Сдача объекта задерживается»,сообщил представитель подрядчика «Тюменскому времени».

Внутренние работы в здании начнут только в декабре, согласно проекту здесь теперь появятся офисы. Работы на объекте выполняет ООО «ПромЭнергоМонтаж».

В июне «Наш город» сообщал, что в восстановлении дома были задействованы цифровые технологии. Здание пострадало от пожара в 2015 году.

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