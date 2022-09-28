В сгоревшем в центре Тюмени доме Привалова появятся офисы

Строение уже 35 лет числится объектом культурного наследия регионального значения.
«Много было проблем в связи с коронавирусом. С подрядчиками заключили договоры, которые были сорваны. Сдача объекта задерживается»,сообщил представитель подрядчика «Тюменскому времени».
Внутренние работы в здании начнут только в декабре, согласно проекту здесь теперь появятся офисы. Работы на объекте выполняет ООО «ПромЭнергоМонтаж».
В июне «Наш город» сообщал, что в восстановлении дома были задействованы цифровые технологии. Здание пострадало от пожара в 2015 году.