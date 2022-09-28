В сентябре число безработных в Тюменской области снизилось

«С августа безработица в регионе снижается. Уровень регистрируемой безработицы - 0,50%, что ниже средних показателей по России и УФО»сообщает информцентр правительства Тюменской области.
На одну вакансию теперь претендуют 0,26 человек (коэффициент напряженности рынка труда в регионе). В качестве меры повышения занятости населения организуют временное трудоустройство. Молодых людей направляют на общественные работы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре число вакансий в Тюменской области снизилось на 1 000.