В Госдуме предлагают наказывать штрафом за распространение идеологии «чайлдфри»

Данную тему ранее поднимали на экономическом форуме. По мнению Григория Куранова, «золотой миллиард» хочет сократить население РФ до 50 млн. Этому должны противостоять традиционные семейные ценности. Между тем, за последнее время коэффициент суммарной рождаемости на одну женщину в РФ снизился на 4%. Теперь он составляет 1,44, это уровень 2008 года. Постепенно растёт смертность, только в августе 2022 году скончались 148 000 человек.