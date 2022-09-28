В Госдуме предлагают наказывать штрафом за распространение идеологии «чайлдфри»

Законопроект одобрен председателем Госдумы. Запрет идеологии касается и упоминаний в СМИ и фильмах. Сенатор Маргарита Павлова отметила, что на данный момент контент в сети меняется. На чайлдфри уже реагирует прокуратура, подобные группы в ВК заблокированы.
Данную тему ранее поднимали на экономическом форуме. По мнению Григория Куранова, «золотой миллиард» хочет сократить население РФ до 50 млн. Этому должны противостоять традиционные семейные ценности. Между тем, за последнее время коэффициент суммарной рождаемости на одну женщину в РФ снизился на 4%. Теперь он составляет 1,44, это уровень 2008 года. Постепенно растёт смертность, только в августе 2022 году скончались 148 000 человек.
Более того, в марте и сентябре увеличилась миграция из России. Только за последние несколько недель в Грузию уехали 53 тысячи сограждан, в Финляндию 43 тысячи, Казахстан (98 тысяч). Ещё нет данных по Турции, ОАЭ и Армении.
Но в эти дни депутатов волнует чайлдфри.
«Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — чайлдфри»отмечает сенатор Маргарита Павлова.
Эксперты отмечают, что люди готовы заводить детей, когда им самим не страшно. Есть проблемы с оптимизацией здравоохранения и школьного образования.
Что касается самого закона, то его обсуждение на телевидении обернулось казусом. Как рассказывает Мария Арбатова, на вопрос, кто сталкивался в своей жизни с чайлдфри, никто из 8 экспертов и двух ведущих, присутствовавших в студии, не смог ответить утвердительно.
Стоит отметить, что сенаторы уже не раз заявляли о разработке закона, который ограничит идеи отказа от рождения детей во взрослом возрасте. Они подчёркивают, что чайлдфри идёт вразрез с традиционными семейными ценностями и политикой государства. По этой причине авторы законопроекта просят приравнять эту информацию к запрещенной к распространению среди детей.