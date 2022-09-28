Тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в центре города

«Господа Моор, Кухарук, спасибо вам за озеленение города. Когда-то на этом месте был парк», написал автор фото.
Между тем в администрации Тюмени заверили, что вырубка на данном участке была произведена в связи с тем, что деревья произрастали в охранной зоне под линией электропередачи.
«В весенний период сотрудники МКУ „Леспархоз“ здесь высадят живую изгородь из низкорослых кустарников», подчеркнули в администрации.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на улицах на улице Малой Боровской, Монтажников в сквере Пограничников в рамках работ по озеленению было высажено около трех тысяч новых деревьев и кустарников.