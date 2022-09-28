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Тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в центре города

28 сентября 07:51
Фото: 1Mi
Жители Тюмени пожаловались на вырубку деревьев на улице Харьковской. По словам горожан, уничтожили все деревья, росшие ранее в зеленой зоне. Фотографии пеньков опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
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Тюмень

«Господа Моор, Кухарук, спасибо вам за озеленение города. Когда-то на этом месте был парк», написал автор фото.

Между тем в администрации Тюмени заверили, что вырубка на данном участке была произведена в связи с тем, что деревья произрастали в охранной зоне под линией электропередачи.

«В весенний период сотрудники МКУ „Леспархоз“ здесь высадят живую изгородь из низкорослых кустарников», подчеркнули в администрации.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на улицах на улице Малой Боровской, Монтажников в сквере Пограничников в рамках работ по озеленению было высажено около трех тысяч новых деревьев и кустарников.

#Новости#Тюмень#Озеленение#Деревья#Вырубка деревьев#Администрация#Валентина Бурнашева#Общество
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