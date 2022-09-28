Тюменцы испугались незнакомца с биноклем

«Мой ребёнок ходил в детский сад рядом с домом. Я тоже наблюдала в окно, как он одет и не обижают ли его. Один раз обнаружила, что его нет на площадке, хотя группа была на прогулке, оказалось, что он наказан и остался один в группе на стуле. Позвонила заведующей, после чего ребёнка вывели на прогулку. Жалко, что бинокля не было!» .написала Елена Е