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Тюменцы испугались незнакомца с биноклем

28 сентября 05:50
Фото: 1Mi
Жителей Тюмени напугал неизвестный мужчина, наблюдающий в бинокль из окна своей квартиры за входом в школу № 89.
Сюжет
Тюмень

«Напротив школы № 89 кто-то постоянно наблюдает за входом в бинокль. Работники учебного заведения не реагируют, охрана говорит, что не компетентна в таких вопросах», сообщили горожане в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы предположили, что, скорее всего, это отец одного из детей, учащихся в данной школе. Таким образом он следит за безопасностью своего ребенка.

«Мой ребёнок ходил в детский сад рядом с домом. Я тоже наблюдала в окно, как он одет и не обижают ли его. Один раз обнаружила, что его нет на площадке, хотя группа была на прогулке, оказалось, что он наказан и остался один в группе на стуле. Позвонила заведующей, после чего ребёнка вывели на прогулку. Жалко, что бинокля не было!» .написала Елена Е

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные пытались похитить с детской площадки на улице Свердлова, 16, двух малолетних детей. В настоящее время проверкой данного инцидента занимается Следственный комитет.

#Новости#Тюмень#Школа#Дети#Валентина Бурнашева#Общество
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