Тюменский школьник выдумал историю про похищение, чтобы дома не ругали за опоздание

«Да, дети очень хорошо чувствуют как можно „нажать“ на взрослых. И прекрасно видят эту истерию с педофилами. Уже слышал пару историй, когда в ответ на замечание от мужчины группе мальцов лет десяти, которые на площадке матерились, кто-нибудь из них говорил, что-то типа: „а то че?! Иди отсюда дядя, а то скажу, что приставал и за места всякие трогал, а пацаны подтвердят“. И вот в подобной истории вообще никакого желания нет продолжать с ними диалог. Потому что ведь скажут. И кто знает, может часть дел так и возникла, когда взрослый мужик недооценил угрозу и решил все-таки добиться порядка и уважения», отметил Дмитрий Т.