Тюменский школьник выдумал историю про похищение, чтобы дома не ругали за опоздание

«Прошу откликнуться соседей по улице Степана Третьякова, у которых есть доступ к установленным здесь видеокамерам. Дело в том, что вечером недалеко от дома на улице Степана Третьякова, 18, мужчина затолкал моего 10-летнего сына в машину. Ребенок выбил дверь и убежал в лес», написала тюменка.
К счастью, позже выяснилось, что никакого «похищения» не было — школьник придумал такую историю, чтобы его не наказывали родители за опоздание домой. Об этом сообщила мама мальчика.
В комментариях под постом тюменцы очень удивились такой фантазии ребенка.
«Да, дети очень хорошо чувствуют как можно „нажать“ на взрослых. И прекрасно видят эту истерию с педофилами. Уже слышал пару историй, когда в ответ на замечание от мужчины группе мальцов лет десяти, которые на площадке матерились, кто-нибудь из них говорил, что-то типа: „а то че?! Иди отсюда дядя, а то скажу, что приставал и за места всякие трогал, а пацаны подтвердят“. И вот в подобной истории вообще никакого желания нет продолжать с ними диалог. Потому что ведь скажут. И кто знает, может часть дел так и возникла, когда взрослый мужик недооценил угрозу и решил все-таки добиться порядка и уважения», отметил Дмитрий Т.
Ранее «Наш Город» писал, что Следственный комитет России по Тюменской области начал расследование по факту попытки похищения двух детей. Инцидент произошел на минувшей неделе на улице Свердлова, 16.