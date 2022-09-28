Ставропольский край вошел в топ-2 регионов - экспортеров мясной продукции

Ставропольский край поставляет мясную продукцию в двадцать пять зарубежных государств. Основными покупателями являются Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Сербия и Азербайджан. При этом производители осваивают новые направления. В том числе в этом году впервые мясная продукция была направлена в Иорданию, Экваториальную Гвинею и Сингапур. Также значительно выросли поставки в ОАЭ, Бахрейн, Гану, КСА и Габон.