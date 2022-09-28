Ставропольский край вошел в топ-2 регионов - экспортеров мясной продукции

Об этом рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
Издание newstracker.ru сообщает, что Ставропольский край занял второе место среди всех представителей отрасли в России.
Ставропольский край поставляет мясную продукцию в двадцать пять зарубежных государств. Основными покупателями являются Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Сербия и Азербайджан. При этом производители осваивают новые направления. В том числе в этом году впервые мясная продукция была направлена в Иорданию, Экваториальную Гвинею и Сингапур. Также значительно выросли поставки в ОАЭ, Бахрейн, Гану, КСА и Габон.
Региональные власти отметили, что в первом полугодии текущего года в Ставропольском крае произвели сто семьдесят две тысячи тонн мяса птицы, что в два раза превышает норму потребления. Благодаря этому на внешние рынки можно отгружать значительную часть продукции.
В целом по России за последние двадцать лет производство мяса птицы планомерно растет - показатель давно выше внутренних потребностей. Росстат представил данные, в соответствии с которыми в первом полугодии текущего года сельскохозяйственные организации произвели свыше 3,2 миллиона тонн продукции - рост ежегодно составляет порядка шести процентов.
Стоит отметить, что федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России уже три года выпускает экспортные гиды, которые представляют собой по факту справочники, содержащие актуальную информацию о потребительских предпочтениях, каналах реализации продукции и конкурентах для экспортеров.
Поставки мяса за семь месяцев текущего года на мировой рынок увеличились свыше чем на тридцать процентов. Об этом рассказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, с помощью гидов даже небольшие компании России смогли начать экспорт.
“Это полезный практический инструмент, позволяющий экспортерам понимать состояние и потенциал рынков, конкурентную среду, предпочтения потребителей, барьеры, особенности ведения бизнеса и в итоге принимать взвешенные решения о выходе на рынки перспективных стран», – считает Лахтюхов.
На сегодняшний день гидов по мясу птицы уже десять, а также есть справочники по готовой мясной продукции. В текущем году планируется выпуск новых справочников по мясу птицы – эксперты федерального центра «Агроэкспорт» изучат рынки в Индии, Кувейте, Конго и Бенине.