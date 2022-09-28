Сбер впервые профинансировал ИЖС с эскроу-счетами

«Проектное финансирование делает рынок более цивилизованным, а кредитные организации выступают своего рода фильтром данного рынка. Для покупателей жилья это безопасность и гарантия того, что они получат готовый, качественный продукт. Проектное финансирование от Сбера — еще одно подтверждение экспертности компании „Новая земля“ как девелопера. Мы прошли большой путь по подготовке, защите проекта и признанию нас как надежных партнеров. Впереди у нас еще много проектов, и мы будем рады пролонгировать наше сотрудничество со Сбером»,объяснил Роман Гейн, руководитель компании «Новая Земля».