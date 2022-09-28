Сбер впервые профинансировал ИЖС с эскроу-счетами

«Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые сотрудничает с компанией „Новая земля“ и впервые финансирует индивидуальное жилищное строительство. Покупатели коттеджей смогут воспользоваться всеми преимуществами механизма эскроу. Это значит, что при возведении дома застройщик использует кредитные средства банка, а деньги покупателей жилья хранятся на счетах эскроу до окончания строительных работ»,говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
«Проектное финансирование делает рынок более цивилизованным, а кредитные организации выступают своего рода фильтром данного рынка. Для покупателей жилья это безопасность и гарантия того, что они получат готовый, качественный продукт. Проектное финансирование от Сбера — еще одно подтверждение экспертности компании „Новая земля“ как девелопера. Мы прошли большой путь по подготовке, защите проекта и признанию нас как надежных партнеров. Впереди у нас еще много проектов, и мы будем рады пролонгировать наше сотрудничество со Сбером»,объяснил Роман Гейн, руководитель компании «Новая Земля».
Загородный квартал «Берёза парк» расположен на 6 километре Салаирского тракта в Тюмени. Внутри квартала готовы все коммуникации, есть несколько детских площадок, футбольное поле, беседки разной площади, мост через собственное озеро, а также множество пешеходных зон. Дома в квартале строятся в едином архитектурном стиле с уже готовой придомовой территорией.