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Сбер впервые профинансировал ИЖС с эскроу-счетами

28 сентября 08:09
Фото: Сбербанк
Сбербанк в Тюмени впервые выдал кредит на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. Проектное финансирование на сумму 115 млн рублей получила компания «Новая земля» для строительства коттеджного поселка «Берёза парк».

«Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые сотрудничает с компанией „Новая земля“ и впервые финансирует индивидуальное жилищное строительство. Покупатели коттеджей смогут воспользоваться всеми преимуществами механизма эскроу. Это значит, что при возведении дома застройщик использует кредитные средства банка, а деньги покупателей жилья хранятся на счетах эскроу до окончания строительных работ»,говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

«Проектное финансирование делает рынок более цивилизованным, а кредитные организации выступают своего рода фильтром данного рынка. Для покупателей жилья это безопасность и гарантия того, что они получат готовый, качественный продукт. Проектное финансирование от Сбера — еще одно подтверждение экспертности компании „Новая земля“ как девелопера. Мы прошли большой путь по подготовке, защите проекта и признанию нас как надежных партнеров. Впереди у нас еще много проектов, и мы будем рады пролонгировать наше сотрудничество со Сбером»,объяснил Роман Гейн, руководитель компании «Новая Земля».

Загородный квартал «Берёза парк» расположен на 6 километре Салаирского тракта в Тюмени. Внутри квартала готовы все коммуникации, есть несколько детских площадок, футбольное поле, беседки разной площади, мост через собственное озеро, а также множество пешеходных зон. Дома в квартале строятся в едином архитектурном стиле с уже готовой придомовой территорией.

#Новости#Сбербанк#Анна Доронина#Общество
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