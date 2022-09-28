Приставы остановили исполнительные производства в отношении частично мобилизованных

Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменский ОНФ обратились 250 человек. Тюменцы сообщили, что были ошибочно мобилизованы. Правовой центр работает в Тюмени с понедельника до 18:00. Более 50% обращений относятся к группе граждан которые ранее не служили или не проходят по возрасту.