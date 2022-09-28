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Приставы остановили исполнительные производства в отношении частично мобилизованных

28 сентября 13:21
Фото: 1Mi
Приставы сообщают о приостановке исполнительных производств в отношении граждан, которые были частично мобилизованы. По данным ТАСС, это решение было принято 28 сентября.

Ранее Госдума РФ проголосовала за кредитные каникулы для тех, кто подлежит частичной мобилизации.

«Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан будут приостановлены»сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменский ОНФ обратились 250 человек. Тюменцы сообщили, что были ошибочно мобилизованы. Правовой центр работает в Тюмени с понедельника до 18:00. Более 50% обращений относятся к группе граждан которые ранее не служили или не проходят по возрасту.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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