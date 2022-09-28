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Подборка мест для отдыха: обзор уникальных жилых комплексов для тех, кто любит гулять

28 сентября 01:16
Фото: Эко-девелопер “Партнер”
Формат спальных районов, куда жители приезжают лишь переночевать, давно устарел. Современный застройщик понимает, что у себя дома человек должен не существовать, а наслаждаться жизнью.

Отличным примером тому может послужить эко-девелопер «Партнер» с жилыми комплексами «Ритмы», «Ожогино» и «Биография», в которых есть не только квадратные метры.

Жилой комплекс «Ритмы» и нетронутый лес

Новый проект девелопера «Ритмы» — это не абстрактные живописные виды, а настоящая живая природа, находящаяся прямо на территории комплекса.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Жители здесь смогут любоваться первозданными пейзажами и устраивать удивительные прогулки. В скором будущем лес адаптируют для безопасного и удобного променада: обустроят пешеходные тропинки и велодорожки. Природный парк в форме сердца позволит больше времени проводить на природе с семьей, наслаждаться чистым воздухом прямо у дома.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

В ближайшие два года здесь же появятся большая общественная территория для прогулок и парк «Березовый лист», в котором «Партнер» организует настоящий плей-хаб — пространство для игр и отдыха.

Детям здесь будет, где развернуться. Песочные дворики, горки и качели, игровые мини-комплексы для детей разных возрастов — ребятишки смогут использовать все возможности своей безграничной фантазии. Любители тренировок на свежем воздухе оценят современный комплекс спортивных снарядов с турниками, брусьями, скамейками для пресса, универсальными шведскими стенками, гимнастическими кольцами и канатами.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

В «Ритмах» у жителей в любое время будет возможность выйти на уединенную, романтическую или семейную прогулку, не уезжая далеко от дома. Для тех, кто любит ночные променады, трехуровневое освещение позволит не отказывать себе и в этом удовольствии. Выходя на прогулку, можно заметить, чем ближе парковая зона, тем ниже этажность домов. Благодаря такому подходу лесные просторы с каждым шагом будут становиться только шире.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Комплекс «Ритмы» расположен всего в 5 километрах от города, в месте, где современное жилье синтезируется с загородным образом жизни. Здесь есть уютные коттеджи и таунхаусы с личными земельными участками, а также невысокие многоквартирные дома до 4 этажей, которые не скрывают кромку леса и полностью соответствует идеологии компании — строить «Дома не выше сосен».

Жилой комплекс «Ожогино» и пешеходный бульвар

В этом проекте не встретить машин во дворах, зато есть собственный пешеходный бульвар с цветами, кустарниками и памп-треком.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Достаточно выйти из дома, чтобы оказаться на зеленом бульваре протяженностью 750 метров. Этот бульвар стал прекрасной альтернативой городским паркам. Для любителей прогулок на велосипеде здесь оборудованы широкие велодорожки, связывающие все дома комплекса.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Также к «Ожогино» примыкает чудесный лесной массив и лесопарковая зона «Тополя», которые позволят забыть о городской суете и окунуться в гармоничный и тихий мир природы. Здесь жителям не приходится выбирать, что важнее: спокойно прогуливаться с семьей или оставаться в потоке событий. Лес и экологичность комплекса настолько же доступны, как и любые инфраструктурные объекты города.

Особенностью этого проекта является удачная роза ветров. Благодаря продуманному расположению воздух дует из лесного массива в сторону города, насыщая всю территорию комплекса полезным кислородом и создавая неповторимую атмосферу.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Кстати, малоэтажный комплекс «Ожогино» стал первым обладателем серебряного сертификата GREEN ZOOM в Тюмени благодаря небольшой плотности населения в сочетании с большой площадью зеленых насаждений.

Жилой комплекс «Биография» и Древо жизни

Это комплекс, озаренный солнцем. Никаких серых и тучный высоток. Только свет, много воздуха и ощущения свободы, а также уникальный парк Древо жизни.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Здесь застройщик применил принципы геопластики и создал для жителей необычный холмистый ландшафт. Теперь парк Древо жизни — одно из самых популярных мест для фотосессий и семейного отдыха. Неповторимый природный объект вмещает все самое необходимое для разнообразного досуга.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

На территории расположены детские и спортивные площадки, зона отдыха с уютной беседкой и даже живой лабиринт из растений! Местное озеленение дарит ощущения уюта, будто возвращает природу в каменный город.

Пешеходные зоны парка вымощены брусчаткой — они подойдут как для скандинавской ходьбы, так и для игр в догонялки. Протяженность велодорожек составляет около 5 км, что позволяет устроить настоящих велопробег в своем же комплексе.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Застройщик также позаботился и о безопасности отдыхающих, добавил на прогулочные тропы больше света, а также обеспечил условия для удобного передвижение по территории комплекса людям преклонного возраста, беременным женщинам, семьям с малышами и детскими колясками.

Фото: Эко-девелопер “Партнер”

Важно, что все не только красиво, а комфортно и функционально. В таких проектах точно хочется жить, а не просто ночевать!

Узнать о возможности переезда в жилые комплексы эко-девелопера «Партнер» можно по телефону: +7 (3452) 55-00-00.

Застройщик квартала «Совушки» (ЖК «Ритмы») — ООО СЗ ЭКО-ГОРОД. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

Застройщик ЖК «Ожогино» — АО СЗ ПАРТНЕР-СТРОЙ. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

Застройщик ЖК «Биография» — АО СЗ ПАРТНЕР-СТРОЙ. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

Информация предоставлена ООО СЗ ЭКО-ГОРОД, АО СЗ ПАРТНЕР-СТРОЙ, входят в Холдинг «Партнер».

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#Новости#Алена Патрушева#Город
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