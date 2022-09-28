Подборка мест для отдыха: обзор уникальных жилых комплексов для тех, кто любит гулять

В «Ритмах» у жителей в любое время будет возможность выйти на уединенную, романтическую или семейную прогулку, не уезжая далеко от дома. Для тех, кто любит ночные променады, трехуровневое освещение позволит не отказывать себе и в этом удовольствии. Выходя на прогулку, можно заметить, чем ближе парковая зона, тем ниже этажность домов. Благодаря такому подходу лесные просторы с каждым шагом будут становиться только шире.