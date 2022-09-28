Объем экспорта сельхозпродукции из Белгородской области превысил 800 млн долларов

Как отмечается, сегодня масложировая продукция из Белгородской области импортируется в более чем 40 стран мира. Так, за январь-июнь 2022 года экспорт подсолнечного масла достиг 411,6 млн долларов, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.