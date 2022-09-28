Объем экспорта сельхозпродукции из Белгородской области превысил 800 млн долларов

Этот показатель намного опережает прошлогодний, который достиг лишь 399,2 млн долларов, пишет bel.ru.
Как отмечается, сегодня масложировая продукция из Белгородской области импортируется в более чем 40 стран мира. Так, за январь-июнь 2022 года экспорт подсолнечного масла достиг 411,6 млн долларов, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В совокупности агроэкспорт из Белгородской области за указанный период превысил 800 млн долларов. Более того, регион занял шестую строчку в рейтинге по поставкам мясной продукции, хотя в первом полугодии сумма экспорта составила всего 33,9 млн долларов.
Как отмечают эксперты, уверенным драйвером роста аграрного экспорта из Белгородской области на протяжении нескольких последних лет является именно масложировая продукция. Только с 2020 по 2021 год ее доля в общей системе поставок выросла вдвое. Эта динамика обусловлена общим увеличением производства масличных благодаря расширению мощностей переработки.
Помимо этого, в этом году по стране ожидается рекордный урожай масличных. По данным Масложирового союза, валовой сбор достигнет 17 млн тонн, что на 9% больше рекорда прошлого года.
В настоящее время Россия использует большой набор инструментов для продвижения продукции АПК за рубежом. Во многих странах уже работают российские атташе по сельскому хозяйству. Они помогают отечественному бизнесу находить новые рынки сбыта.
Кроме того, сельхозпроизводителям доступен перечень информации о ситуации на целевых рынках, основных конкурентах, потребительских предпочтениях, а также каналах реализации и многом другом. На протяжении последних 3 лет все необходимые данные в экспортные гиды вносят эксперты федерального центра “Агроэкспорт” Минсельхоза России.
В настоящее время в связи с существенным изменением ситуации на международных рынках российским экспортерам приходится вносить изменения в свою работу - от диверсификации географии поставок до радикальной перестройки логистических цепочек. Поэтому, кроме разработки новых гидов, предполагается и обновление уже выпущенных, чтобы учесть актуальные реалии внешней торговли.