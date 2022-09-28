На Украине погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ

Глава Югры Наталья Комарова выразила родителям военнослужащего благодарность за то, что они достойно воспитали сына, и принесла свои соболезнования семье. Также глава региона отметила, что семье бойца будут предоставлены необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.