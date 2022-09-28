На Украине погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ

Игорь Бойчук был командиром инженерно-саперного батальона 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой бригады. В ходе выполнениях боевых задач 27 августа он получил смертельные ранения. У погибшего офицера осталась семья — родители и брат с сестрой.
Глава Югры Наталья Комарова выразила родителям военнослужащего благодарность за то, что они достойно воспитали сына, и принесла свои соболезнования семье. Также глава региона отметила, что семье бойца будут предоставлены необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября стало известно о гибели на Украине еще одного выпускника ТВВИКУ — 31-летнего жителя Алтайского края Ивана Крутия.