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На Украине погиб 26-летний выпускник ТВВИКУ

28 сентября 06:15
Фото: 1Mi
26-летний выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, житель Югры, Игорь Бойчук погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания. Информация о смерти офицера опубликована в сообществе VK Югра.
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Югра

Игорь Бойчук был командиром инженерно-саперного батальона 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой бригады. В ходе выполнениях боевых задач 27 августа он получил смертельные ранения. У погибшего офицера осталась семья — родители и брат с сестрой.

Глава Югры Наталья Комарова выразила родителям военнослужащего благодарность за то, что они достойно воспитали сына, и принесла свои соболезнования семье. Также глава региона отметила, что семье бойца будут предоставлены необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября стало известно о гибели на Украине еще одного выпускника ТВВИКУ — 31-летнего жителя Алтайского края Ивана Крутия.

#Новости#Соболезнования#Военнослужащие#Военные#Наталья Комарова#Тюменская область#ТВВИКУ#Югра#Украина#Валентина Бурнашева#Общество
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