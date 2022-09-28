На окраинах Тюмени все больше проблем с доступностью автобусов

Между тем на отмену некоторых маршрутов жалуются даже жители исторической части города. Например, добраться в «Рабочий поселок» из центра Тюмени тоже бывает сложно. Проблему усугубляют пробки на выезде из города, в которых можно простоять около часа. Между тем, именно окраины города являются лидерами по вводу новых ЖК.