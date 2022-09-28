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На окраинах Тюмени все больше проблем с доступностью автобусов

28 сентября 11:57
Фото: 1Mi
Подписчики паблика «Типичная Тюмень» отмечают, что жители деревни Плеханова и ЖК «Колумб» столкнулись с проблемами из-за нехватки автобусов в часы пик. Утром люди не могут добраться до работы. По данным «Нашего города» похожие проблемы возникают и у жителей Лесобазы. Сейчас в этих районах идёт активное строительство но

«Вы вначале купите у нас квартирку за много денег, а всё остальное, и дороги, и остановки мы обязательно потом сделаем. Когда-нибудь»отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень» Артём Н.

Между тем на отмену некоторых маршрутов жалуются даже жители исторической части города. Например, добраться в «Рабочий поселок» из центра Тюмени тоже бывает сложно. Проблему усугубляют пробки на выезде из города, в которых можно простоять около часа. Между тем, именно окраины города являются лидерами по вводу новых ЖК.

Ранее «Наш город» сообщал, что в схеме маршрута автобуса 57д появились 2 остановки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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