На капремонт тюменской ОКБ № 2 потратят около 113 миллионов рублей

Согласно документам, размещенным на сайте Госзакупки, подрядная организация должна произвести замену систем отопления и вентиляции, канализации, водоснабжения, электроснабжения и т. д. Все работы должны быть выполнены в срок с 18 октября 2022 года до 31 декабря 2023 года. Кроме того, подрядная организация должна иметь опыт выполнения подобных работ.