На капремонт тюменской ОКБ № 2 потратят около 113 миллионов рублей

Согласно документам, размещенным на сайте Госзакупки, подрядная организация должна произвести замену систем отопления и вентиляции, канализации, водоснабжения, электроснабжения и т. д. Все работы должны быть выполнены в срок с 18 октября 2022 года до 31 декабря 2023 года. Кроме того, подрядная организация должна иметь опыт выполнения подобных работ.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 5 октября. Итоги подведут 7 октября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени потратит из бюджета 2,44 миллиона рублей на замену светильников на фасаде здания. Всего будет обновлено более 120 осветительных приборов.