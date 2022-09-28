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На капремонт тюменской ОКБ № 2 потратят около 113 миллионов рублей

28 сентября 07:11
Фото: 1Mi
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой заняться капитальным ремонтом санитарно-технических помещений взрослого стационара Областной клинической больницы № 2. На эти цели из бюджета выделено 112 ,7 миллионов рублей.
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Бюджет

Согласно документам, размещенным на сайте Госзакупки, подрядная организация должна произвести замену систем отопления и вентиляции, канализации, водоснабжения, электроснабжения и т. д. Все работы должны быть выполнены в срок с 18 октября 2022 года до 31 декабря 2023 года. Кроме того, подрядная организация должна иметь опыт выполнения подобных работ.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 5 октября. Итоги подведут 7 октября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени потратит из бюджета 2,44 миллиона рублей на замену светильников на фасаде здания. Всего будет обновлено более 120 осветительных приборов.

#Новости#Бюджет#Тюмень#Ремонт#Аукцион#Закупки#Госзакупки#Капитальный ремонт#ОКБ №2#Валентина Бурнашева#Экономика
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