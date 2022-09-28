Мобилизованные тюменцы вернулись домой, новый замначальника тюменского ГИБДД

Сейчас центр помощи работает в режиме нон-стоп, если вы хотите обратиться к нам после 18:00, когда у нас заканчивается рабочий день, то лучше пишите в нашу группу «Вконтакте» или отправляйте письма на почту. «Мы обязательно зарегистрируем каждого», — говорит Чуйко.