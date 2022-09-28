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Мобилизованные тюменцы вернулись домой, новый замначальника тюменского ГИБДД

28 сентября 15:18
Фото: 1Mi
Сегодня одной из самых обсуждаемых тем стало возвращение домой мобилизованных тюменцев, которых призвали по ошибке. По словам многодетного отца Евгения, он вернулся к семье.

Жителей Тюменской области, по ошибке получивших повестки, возвращают домой.

Известно, что у тюменца 4 ребёнка. Повестку ему привезли в вечернее время, на следующий день позвонили. Он пришел в военкомат откуда мужчину сразу забрали на сборы.

«Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно»сообщил Евгений информцентру правительства Тюменской области.

Проверка работы военкоматов ведётся в регионе с 25 сентября. На данный момент алгоритм взаимодействия между муниципальными органами и призывной комиссией изменён. Документы проверяются тщательнее.

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника тюменского ГИБДД.

В Тюменской области назначен новый заместитель начальника регионального ГИБДД. 28 сентября стало известно, что им стал Василий Александрович Ренцанов. Он начал свою службу в 2003 году в ОВД участковым. Работал в миграционной службе. В 2021 году был начальником отдела ГИБДД в Тюмени.

Глава ОНФ Роман Чуйко развеял основные заблуждения о частичной мобилизации.

С понедельника в тюменский центр правовой помощи ошибочно мобилизованным, обратились более 250 граждан. По данным «Нашего города», их родственники находятся на военных сборах.

В центр помощи ежедневно обращаются около 100-150 человек.

«Частичная мобилизация — важный процесс, но она должна проходить по закону, безо всяких перегибов на местах»сообщил Роман Чуйко, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области.

Телефон в штабе Народного фронта гремит не переставая, при том за помощью обращаются и по другим каналам связи — люди пишут в соцсети организации, присылают письма на электронную почту и приходят лично.

Сейчас центр помощи работает в режиме нон-стоп, если вы хотите обратиться к нам после 18:00, когда у нас заканчивается рабочий день, то лучше пишите в нашу группу «Вконтакте» или отправляйте письма на почту. «Мы обязательно зарегистрируем каждого», — говорит Чуйко.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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