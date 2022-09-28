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Холодная и пасмурная погода ожидаются в Тюмени в среду

28 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ожидает холодная погода, сообщает Гисметео.

Утром до – 3 градусов, днём столбики термометра повысятся до + 2. Скорость северного ветра составит 2-4 метра в секунду. День будет пасмурным, но осадков не ожидается. Влажность немного повысится до 68%.

Малооблачная погода и потепление ждут тюменцев 29 сентября. К 14:00 температура воздуха поднимется до + 5 градусов. Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду, осадков синоптики не ожидают.

Восточный ветер разгонит облака в пятницу. Температура воздуха составит + 5 градусов, день будет ясным. Атмосферное давление выше нормы, влажность снизится до 60%. Скорость ветра 2-3 м/с.

В выходные потеплеет до + 8 градусов, южный ветер не принесёт с собой осадки. На следующей неделе до + 10.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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