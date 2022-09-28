Что происходит на границе Тюменской области и Казахстана

Если прокладывать маршрут от Тюмени до Петропавловска, то навигатор покажет, что путешествие займет около 6 часов, однако на деле на это уйдут целые сутки.
«Дорога нормальная, с этим проблем нет. Основную часть времени вы проведете на КПП. Но учтите, на границе вам придется всю ночь провести со включенным мотором», рассказывает главный редактор «Нашего города».
Обязательно заполните бак на ближайшей к КПП заправке. Вы с высокой долей вероятности попадете в очередь более чем из 200 машин. Без обогрева в машине, вы попросту замерзнете, не выдержав и пары часов.
Запаситесь едой и водой впрок. У КПП не будет ни одного магазина, там нет даже туалета. К такому испытанию стоит подготовиться заранее.
Длительное время вы будете жить в спартанских условиях, практически без связи и без цивилизованной возможности удовлетворить физиологические потребности.
Обязательно возьмите теплые вещи, вы будете жить практически на улице. Если есть возможность взять дорожный чайник — берите. Имеются утепленные спальники — возьмите их с собой.
Многие люди, стоящие на границе, не предусмотревшие эти неудобства, просят поделиться с ними бензином или пропитанием, однако в такой напряженной обстановке, не все готовы поделиться своими запасами с ближним.
Но на границе вы сможете выкупить места у местных таксистов, они стоят около 2 тысяч рублей. Обычно люди, оказывающие такие услуги, стоят за 10-15 машин до КПП.
Отметим, что, в среднем, очередь движется со скоростью — 4 машины в час.
«Быстрее всего, действительно, пройти границу пешком. Вы можете заказать такси или воспользоваться сервисами, где водители предлагают свои услуги»,сообщает Максим Карпиков.
Тюменские таксисты могут довезти вас до границы примерно за 8-9 тысяч рублей. Но высока вероятность того, что водитель, приехавший на заказ, который увидит конечный адрес лишь тогда, когда вы будете в машине, откажется вас везти.
Сервисы по поиску водителей возьмут с вас ту же сумму, но в этом случае, водитель точно будет готов ехать с вами до соседней республики.
«На российской таможне вы проведете около часа. У вас проверят все сумки. Но с документами не все так сложно, нужен либо российский паспорт, либо заграничный. Если вы приехали на машине, понадобятся документы на нее. Вас также обязательно спросят куда вы едете и зачем», сообщает Максим.
Главный редактор «Нашего города» отмечает, что российская таможня намного строже казахстанской. В первом случае, вас будут досматривать «от и до», во втором — все пройдет довольно быстро и просто, досмотр будет минимальным.
На нейтральной границе вам придется провести еще около полутора часов.
Что придется купить в Казахстане, после пересечения границы
«Если вы на машине — страховку, сроком на 2 недели она обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. Вам также в любом случае будет необходимо купить местную сим-карту, российские здесь не работают»,говорит главред «Нашего города».
Сим-карта в Казахстане стоит 5 тысяч тенге, что приблизительно равняется 600 российским рублям.
Только на этом этапе вашей поездки вы сможете купить еду и воду, а также воспользоваться туалетом или согреться в местном заведении.
Напомним, что сухопутная граница Российской Федерации с Казахстаном — самая протяжённая в мире — 7,5 тысяч километра.
По данным «Нашего города», тяжелее всего ситуация на границах республики с Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областями.
Там очереди растягиваются на десятки километров и ночевать, практически в диких условиях, путешественникам приходится по двое суток.
Ранее «Наш город» рассказывал и показывал, как более 200 водителей стоят в очереди на КПП «Казанское — Кызыл-Жар».