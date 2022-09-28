Что происходит на границе Тюменской области и Казахстана

«На российской таможне вы проведете около часа. У вас проверят все сумки. Но с документами не все так сложно, нужен либо российский паспорт, либо заграничный. Если вы приехали на машине, понадобятся документы на нее. Вас также обязательно спросят куда вы едете и зачем», сообщает Максим.