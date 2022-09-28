Банки Турции стали ужесточать условия обслуживания карт «Мир»

Как передает iz.ru, россияне заметили, что в течение дня не могут обналичить в банкоматах с карты «Мир» более 1 тысячи лир, (порядка 3150 руб. по курсу ЦБ на 27 сентября).
Если в начале удавалось снять четыре тысячи лир, то потом ограничение ужесточилось до двух, а потом и до тысячи лир. При этом обналичивание не проходит и с картами несанкционных банков.
Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что турецкие банки начали ужесточать условия обслуживания карт «Мир» на фоне угрозы вторичных санкций. Однако он отметил, что те будут искать другие варианты проведения операций.