62-летний тюменец чуть не задушил инспектора ГИБДД

По данным расследования, пожилой мужчина, ранее лишенный прав, был задержан сотрудниками ГИБДД в селе Вагай за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме Во время составления документов за нарушение правил дорожного движения, селянин набросился на инспектора и схватил его за шею. Оттаскивать неадекватного тюменца от сотрудника полиции пришлось коллегам последнего.