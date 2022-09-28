62-летний тюменец чуть не задушил инспектора ГИБДД

По данным расследования, пожилой мужчина, ранее лишенный прав, был задержан сотрудниками ГИБДД в селе Вагай за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме Во время составления документов за нарушение правил дорожного движения, селянин набросился на инспектора и схватил его за шею. Оттаскивать неадекватного тюменца от сотрудника полиции пришлось коллегам последнего.
Теперь селянину грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в эти выходные на дорогах Тюменской области сотрудниками ГИБДД были остановлены около шестидесяти нетрезвых водителей.