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62-летний тюменец чуть не задушил инспектора ГИБДД

28 сентября 03:21
Фото: 1Mi
62-летнего жителя Омутинского района будут судить за применение насилия в отношении инспектора ГИБДД. Инцидент произошел в конце минувшей недели, 24 сентября, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.
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Суд

По данным расследования, пожилой мужчина, ранее лишенный прав, был задержан сотрудниками ГИБДД в селе Вагай за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме Во время составления документов за нарушение правил дорожного движения, селянин набросился на инспектора и схватил его за шею. Оттаскивать неадекватного тюменца от сотрудника полиции пришлось коллегам последнего.

Теперь селянину грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в эти выходные на дорогах Тюменской области сотрудниками ГИБДД были остановлены около шестидесяти нетрезвых водителей.

#Новости#Нетрезвые водители#ГИБДД#Уголовная ответственность#Инспекторы гибдд#Следственный комитет#Следственное управление#Тюменская область#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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