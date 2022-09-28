35-летнего свердловчанина будут судить в Тюмени за убийство своего подчиненного

35-летнего жителя Свердловской области обвиняют в убийстве 45-летнего тюменца. ЧП произошло в конце июля этого года рядом с деревней Второсалинской Вагайского района. По данным расследования, между мужчинами, бригадиром и рабочим, во время очистки ЛЭП от кустарников произошла ссора.

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