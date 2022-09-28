35-летнего свердловчанина будут судить в Тюмени за убийство своего подчиненного

Конфликт закончился выстрелом из охотничьего ружья в тюменца. От полученных ранений мужчина скончался. Для того, чтобы скрыть следы преступления бригадир скинул тело погибшего в болото и уехал из Тюменской области.
На данный момент он задержан и находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».
Ранее «Наш Город» писал, что директора фирмы «Тюменьстроймонтаж» отправили на пять лет в колонию строго режима за убийства своего приятеля. Конфликт между мужчинами произошел во время совместных посиделок с употреблением алкогольных напитков.