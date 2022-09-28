nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

35-летнего свердловчанина будут судить в Тюмени за убийство своего подчиненного

28 сентября 06:44
Фото: 1Mi
35-летнего жителя Свердловской области обвиняют в убийстве 45-летнего тюменца. ЧП произошло в конце июля этого года рядом с деревней Второсалинской Вагайского района. По данным расследования, между мужчинами, бригадиром и рабочим, во время очистки ЛЭП от кустарников произошла ссора.
Сюжет
Суд

Конфликт закончился выстрелом из охотничьего ружья в тюменца. От полученных ранений мужчина скончался. Для того, чтобы скрыть следы преступления бригадир скинул тело погибшего в болото и уехал из Тюменской области.

На данный момент он задержан и находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Ранее «Наш Город» писал, что директора фирмы «Тюменьстроймонтаж» отправили на пять лет в колонию строго режима за убийства своего приятеля. Конфликт между мужчинами произошел во время совместных посиделок с употреблением алкогольных напитков.

#Новости#Труп#СИЗО#Убийство#Следственный комитет#Тюменская область#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25