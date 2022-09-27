Жители Тюмени остались недовольны благоустройством территории на улице Линейной

«С высоты птичьего полёта видны только тюремные казематы без проблесков земли, а тем более деревьев и травы, для детских площадок места нет, для парка места нет, нет места для людей»отметила в паблике «Тюмень — наш дом» Людмила Ш.
Тюменцы сравнивают этот район с «каменными джунглями».
«Строительство домов выполнено в соответствии с градостроительными нормами»ответили тюменцам представители городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что на обследование набережной в Тюмени выделили 10 млн рублей. Подрядчик определит общее техническое состояние территории у реки Тура.