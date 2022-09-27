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Жители Тюмени остались недовольны благоустройством территории на улице Линейной

27 сентября 12:33
Фото: Тюмень - наш дом
Жители Тюмени недовольны благоустройством территории на улице Линейной (дом № 21). По данным подписчиков паблика «Тюмень — наш дом», здесь ещё не выросли деревья, пространство между домами маленькое, а для детских площадок места просто нет.

«С высоты птичьего полёта видны только тюремные казематы без проблесков земли, а тем более деревьев и травы, для детских площадок места нет, для парка места нет, нет места для людей»отметила в паблике «Тюмень — наш дом» Людмила Ш.

Тюменцы сравнивают этот район с «каменными джунглями».

«Строительство домов выполнено в соответствии с градостроительными нормами»ответили тюменцам представители городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что на обследование набережной в Тюмени выделили 10 млн рублей. Подрядчик определит общее техническое состояние территории у реки Тура.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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