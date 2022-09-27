ВТБ зачислит новым владельцам дебетовых карт по 1 тысяче рублей

«ВТБ активно развивает линейку продуктов и сервисов, облегчающих решение финансовых задач для клиентов. С Мультикартой можно быстро и легко оплатить товар или услугу, в том числе в интернет-магазине, снять наличные или перевести деньги другому человеку, а также без комиссий оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и штрафы ГИБДД. Ее обслуживание полностью бесплатно для пользователя, при этом мы предлагаем обновленную программу лояльности и дополнительно бонусируем тех, кто начинает использовать карту ВТБ»,отметила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.