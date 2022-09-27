Владельцы игровых автоматов продолжают разорять тюменцев

«А потому владелец автомата и не считается преступником. Он владеет лишь терминалом, а то что в нем совершают пользователи — на их совести. Тут привлечь можно лишь владельцев самого онлайн-казино, но это еще нужно их найти, а они знают, как прятаться», рассказал мужчина, ранее имевший прямое отношение к организации казино в Тюмени.