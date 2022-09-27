Владельцы игровых автоматов продолжают разорять тюменцев

Чаще всего такие аппараты устанавливают в тамбурах круглосуточных продуктовых магазинов. Так в доме № 7 на улице Обдорской у «терминала» частенько можно заметить людей, которые сгорбившись глядят на вращающиеся слоты, после чего агрессивно бьют в аппарат кулаком. Проигрывают.
«Я там уже тысяч 10 оставил. Но как-то раз со 100 рублей поднял целых 500. Но мне все равно нравится, не могу сказать почему», рассказал завсегдатай онлайн-казино.
Не даром говорят, что азарт — это легализованный наркотик. Хотя в легальности этого «бизнеса» стоит усомниться. С 2009 года в стране запрещен игорный бизнес, тогда все игровые автоматы стали вывозить на свалки и уничтожать.
Оказывается, в законодательстве есть лазейки.
Фактически, эти автоматы не считаются игровыми, по документам — это техника, предоставляющая доступ в интернет, классические платежные автоматы относятся к этой же категории.
«А потому владелец автомата и не считается преступником. Он владеет лишь терминалом, а то что в нем совершают пользователи — на их совести. Тут привлечь можно лишь владельцев самого онлайн-казино, но это еще нужно их найти, а они знают, как прятаться», рассказал мужчина, ранее имевший прямое отношение к организации казино в Тюмени.
У «казино-терминала» на Щербакова, 84, который стоит в продуктовом магазине «Каскад», работающем круглосуточно, к аппарату порою выстраивается очередь. Тюменцы выражают уверенность в том, что однажды смогут разбогатеть с помощью такой опасной игры.
Однако, сбыться этим мечтам не суждено.
«Классические игровые автоматы были запрограммированы на определенную долю, свыше которой он никогда не выдаст. В среднем это 20-40 процентов от суммы, вложенной в автомат. Вы должны понимать, что владелец всегда будет оставаться в плюсе, он пользуется вашим азартом», объясняет мужчина.
Стоит отметить, что на экранах многих «игровых терминалов» расположен логотип «F trade», а потому можно предположить, что предприниматели, предоставляющие доступ к онлайн-казино, еще и стараются маскироваться под биржевые торги — бинарные опционы, дополненные рулеткой, для большего интереса.
Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: «Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также средств связи запрещена».
Однако, как и говорил наш анонимный спикер, владелец не является организатором игры, на окошко с изображением слотов, нажимает потребитель, который, к слову, также не несет ответственности за участие в игре.
Получается, что преступление есть, а преступника — нет. Единственный, кто может быть привлечен к ответсвенности находится неизвестно где и использует многоуровневое шифрование, зарабатывая на онлайн-казино приличные деньги.
За прошлый год Роскомнадзор заблокировал более 64 тысяч сайтов онлайн-казино. Но с той же интенсивностью, с которой эти ресурсы блокируются, регулярно создаются новые сайты.
Мы направили запрос в прокуратуру Тюменской области и МВД, чтобы узнать, как правоохранительные органы могут повлиять на ситуацию, но на момент публикации ответ не получили.
В ходе мониторинга мы обнаружили 9 «игровых терминалов»:
Ранее «Наш город» рассказывал о том, где можно законно поиграть в подобные азартные игры, а также чем может быть чреват «интерес» к подобного рода развлечениям.