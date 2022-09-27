nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владельцы игровых автоматов продолжают разорять тюменцев

27 сентября 01:26
Фото: «НашГород»
В Тюмени мы заметили множество аппаратов, которые с виду напоминают терминалы для оплаты мобильной связи или интернета, но на самом деле они предоставляют доступ в онлайн-казино. Но, как выяснилось, прикрыть «предпринимателей», зарабатывающих деньги таким образом, не так-то просто.
Сюжет
Тюмень
Карта "казино-терминалов".
Фото: «НашГород»

Чаще всего такие аппараты устанавливают в тамбурах круглосуточных продуктовых магазинов. Так в доме № 7 на улице Обдорской у «терминала» частенько можно заметить людей, которые сгорбившись глядят на вращающиеся слоты, после чего агрессивно бьют в аппарат кулаком. Проигрывают.

«Я там уже тысяч 10 оставил. Но как-то раз со 100 рублей поднял целых 500. Но мне все равно нравится, не могу сказать почему», рассказал завсегдатай онлайн-казино.

Не даром говорят, что азарт — это легализованный наркотик. Хотя в легальности этого «бизнеса» стоит усомниться. С 2009 года в стране запрещен игорный бизнес, тогда все игровые автоматы стали вывозить на свалки и уничтожать.

Но почему эти остались?

Оказывается, в законодательстве есть лазейки.

Фактически, эти автоматы не считаются игровыми, по документам — это техника, предоставляющая доступ в интернет, классические платежные автоматы относятся к этой же категории.

Фото: «НашГород»

«А потому владелец автомата и не считается преступником. Он владеет лишь терминалом, а то что в нем совершают пользователи — на их совести. Тут привлечь можно лишь владельцев самого онлайн-казино, но это еще нужно их найти, а они знают, как прятаться», рассказал мужчина, ранее имевший прямое отношение к организации казино в Тюмени.

Как на вас зарабатывают владельцы «азартных терминалов»

У «казино-терминала» на Щербакова, 84, который стоит в продуктовом магазине «Каскад», работающем круглосуточно, к аппарату порою выстраивается очередь. Тюменцы выражают уверенность в том, что однажды смогут разбогатеть с помощью такой опасной игры.

Однако, сбыться этим мечтам не суждено.

«Классические игровые автоматы были запрограммированы на определенную долю, свыше которой он никогда не выдаст. В среднем это 20-40 процентов от суммы, вложенной в автомат. Вы должны понимать, что владелец всегда будет оставаться в плюсе, он пользуется вашим азартом», объясняет мужчина.

Стоит отметить, что на экранах многих «игровых терминалов» расположен логотип «F trade», а потому можно предположить, что предприниматели, предоставляющие доступ к онлайн-казино, еще и стараются маскироваться под биржевые торги — бинарные опционы, дополненные рулеткой, для большего интереса.

Фото: «НашГород»

А что гласит буква закона

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: «Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также средств связи запрещена».

Фото: «НашГород»

Однако, как и говорил наш анонимный спикер, владелец не является организатором игры, на окошко с изображением слотов, нажимает потребитель, который, к слову, также не несет ответственности за участие в игре.

Получается, что преступление есть, а преступника — нет. Единственный, кто может быть привлечен к ответсвенности находится неизвестно где и использует многоуровневое шифрование, зарабатывая на онлайн-казино приличные деньги.

За прошлый год Роскомнадзор заблокировал более 64 тысяч сайтов онлайн-казино. Но с той же интенсивностью, с которой эти ресурсы блокируются, регулярно создаются новые сайты.

Мы направили запрос в прокуратуру Тюменской области и МВД, чтобы узнать, как правоохранительные органы могут повлиять на ситуацию, но на момент публикации ответ не получили.

В ходе мониторинга мы обнаружили 9 «игровых терминалов»:

  • Обдорская, 7;
  • Щербакова, 84;
  • Республики, 181;
  • Камчатская, 12В;
  • Западносибирская, 4;
  • Домостроителей, 38;
  • Товарное шоссе, 12;
  • Парфенова, 17;
  • Пермякова, 83 к. 1.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, где можно законно поиграть в подобные азартные игры, а также чем может быть чреват «интерес» к подобного рода развлечениям.

Материалы по теме
В Тюмени заключенный организовал в тюрьме казиноТюменец организовал подпольное казино. Доход составил более 5 млн рублей
#Новости#Преступление#Деньги#Уголовная ответственность#Магазины#Преступники#Тюменская область#Онлайн-казино#Прокуратура#Тюмень#Алена Патрушева#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25