Валерий Лимаренко: Мы развиваем электрозаправочную инфраструктуру на островах

Чтобы мотивировать автовладельцев и бизнес, в островном регионе приняты ряд мер, стимулирующих развитие электротранспорта. В их числе — обнуление налога на транспорт для собственников электротранспорта до 31 декабря 2025 года. Кроме того, снижен тариф на электроэнергию на 30% для компаний –владельцев ЭЗС. При проектировании и строительстве жилья, а также дорог регионального значения будут предусматривать объекты зарядной сервисной инфраструктуры.