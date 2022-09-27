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Валерий Лимаренко: Мы развиваем электрозаправочную инфраструктуру на островах

27 сентября 06:24
На территории Сахалинской области будет работать 500 электрозарядных станций

На территории Сахалинской области становится всё больше электротранспорта, и для его подзарядки приняты меры по развитию электрозаправочной инфраструктуры.

В 2020 году в области было 146 единиц электротранспорта, которые могли получить «питание» на 15 электрозарядных станциях. Сегодня в островном регионе эксплуатируются 303 единицы электротранспорта, для которых построено 106 ЭЗС. Как сообщает портал Sakh.online, в планах регионального правительства возвести 500 ЭЗС.

Увеличение количества транспорта на экологичном топливе отмечается с 2020 года, с которого на территории Сахалинской области начал активно реализовываться стратегический проект «Газомоторный и электрический транспорт».

— Не менее половины транспорта на островах должны работать на экологически чистом топливе, — указал губернатор Валерий Лимаренко.

Анализ статистических данных показал, что на транспортную составляющую приходится немалая доля в загрязнении атмосферы. Переход на более экологичное топливо положительно скажется на чистоте воздуха, здоровье людей, а комфорт проживания в регионе — это ещё и рост его инвестиционной привлекательности.

Чтобы мотивировать автовладельцев и бизнес, в островном регионе приняты ряд мер, стимулирующих развитие электротранспорта. В их числе — обнуление налога на транспорт для собственников электротранспорта до 31 декабря 2025 года. Кроме того, снижен тариф на электроэнергию на 30% для компаний –владельцев ЭЗС. При проектировании и строительстве жилья, а также дорог регионального значения будут предусматривать объекты зарядной сервисной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в Южно-Сахалинске организовано проведение ежегодного Форума экологичного транспорта. Он проходил дважды, причём с этого года его статус повысился до дальневосточного.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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