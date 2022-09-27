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В Югре и Кургане не умеют кататься на велосипедах, а в Перми, Томске - на самокатах

27 сентября 11:18
Фото: pixabay.com
Травмы во время катания на самокатах и велосипедах являются одними из наиболее частых причин обращений по полисам страхования от несчастных случаев и болезней – об этом свидетельствует статистика Страхового Дома ВСК.

За период март-август 2022 года количество страховых случаев, связанных с падением с самокатов, в компании выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число происшествий с велосипедистами за тот же период незначительно снизилось – на 15%.

Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в Югре и Кургане (по 14% от общего числа таких страховых событий), а также в Краснодарском и Пермском крае (по 9%). Больше половины обращений в 2022 году поступило от женщин (54%). Больше всего риску травм подвержены велосипедисты в возрасте 30-49 лет (на них приходится более 54% страховых случаев).

Самое больше число обращений в связи с падениями с самокатов поступило от жителей Пермского края, Томской области и Кургана (по 16%). Среди пострадавших также преобладают женщины – на них приходится 67% страховых случаев. Самое большое количество происшествий было зафиксировано также среди клиентов в возрастной категории 30-49 лет (67 обращений), при этом среди пользователей самокатов значительно больше пожилых людей – на них пришлось 17% страховых случаев.

Средняя выплата пострадавшему из-за падения с велосипеда в ВСК составляет более 25 тыс. рублей, из-за падения с самоката – 13 тыс. рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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