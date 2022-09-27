В Югре и Кургане не умеют кататься на велосипедах, а в Перми, Томске - на самокатах

Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в Югре и Кургане (по 14% от общего числа таких страховых событий), а также в Краснодарском и Пермском крае (по 9%). Больше половины обращений в 2022 году поступило от женщин (54%). Больше всего риску травм подвержены велосипедисты в возрасте 30-49 лет (на них приходится более 54% страховых случаев).