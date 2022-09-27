В Тюменской области в выходные задержали почти 60 нетрезвых водителей

Однако не только в выходные в регионе были зафиксированы случаи пьяного вождения. Так, в ночь с воскресенья на понедельник пьяным на работу решил выйти 40-летний водитель автомобиля «Газель». Мужчина, занимавшийся развозкой по точкам молока, был остановлен в Тюмени на улице Николая Федорова.
Стоит отметить, что тюменец не побоялся подышать в алкотестер. Прибор показал — 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще один случай пьяного вождения был зарегистрирован в поселке Березняки. Здесь автоиспекторы остановили водителя, который сел пьяным за руль, чтобы сбросить напряжение. Дело в том, что мужчина поссорился с женой, и поэтому поехал кататься в город. Далеко, к счастью, не уехал. После проверки его алкотестером прибор показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени во время сплошной проверки сотрудники ГИБДД поймали пьяную автомобилистку. Женщина везла пассажиров на вокзал.