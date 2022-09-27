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В Тюменской области в выходные задержали почти 60 нетрезвых водителей

27 сентября 06:54
Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области
За минувшие выходные на дорогах Тюменской области поймали 58 водителей, которые сели за руль пьяными. Все нетрезвые автомобилисты были отстранены от управления транспортом. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Тюмень

Однако не только в выходные в регионе были зафиксированы случаи пьяного вождения. Так, в ночь с воскресенья на понедельник пьяным на работу решил выйти 40-летний водитель автомобиля «Газель». Мужчина, занимавшийся развозкой по точкам молока, был остановлен в Тюмени на улице Николая Федорова.

Стоит отметить, что тюменец не побоялся подышать в алкотестер. Прибор показал — 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще один случай пьяного вождения был зарегистрирован в поселке Березняки. Здесь автоиспекторы остановили водителя, который сел пьяным за руль, чтобы сбросить напряжение. Дело в том, что мужчина поссорился с женой, и поэтому поехал кататься в город. Далеко, к счастью, не уехал. После проверки его алкотестером прибор показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени во время сплошной проверки сотрудники ГИБДД поймали пьяную автомобилистку. Женщина везла пассажиров на вокзал.

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