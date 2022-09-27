nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области мобилизованным не вручают повесток по почте

27 сентября 08:00
Фото: «НашГород»
В Тюменской области вручение повесток по почте гражданам, подлежащим частичной мобилизации, не проводится. Об этом «Нашему городу» рассказал военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу по мобилизации, вручаются повестки сотрудниками военных комиссариатов, назначенными ответственными за данную работу», сообщил Алексей Куличков в ответе на запрос «Нашего города».

Также военный комиссар отметил, что повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, вручаются с момента ее введения.

При этом гражданам, планирующим выезд за пределы РФ, подлежащим призыву на военную службу по частичной мобилизации, необходимо перед выездом получить справку установленной формы в военном комиссариате Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в военную прокуратуру обратились 30 тюменцев из-за нарушения условий частичной мобилизации. Мужчины сообщают, что не могут быть призваны, но получили повестку и даже уже определены в роту.

Материалы по теме
39% тюменцев поддерживают мобилизацию и попадают под ее действие 30 тюменцев обратились в военную прокуратуру из-за нарушения условий мобилизацииВ Тюмени появится школа подготовки к мобилизации
#Новости#Военный комиссар Тюменской области#Мобилизация#Справки#Ограничение выезда#Тюменская область#Почта#Военный призыв#Юлия Николаева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25