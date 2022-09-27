В Тюменской области мобилизованным не вручают повесток по почте

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу по мобилизации, вручаются повестки сотрудниками военных комиссариатов, назначенными ответственными за данную работу», сообщил Алексей Куличков в ответе на запрос «Нашего города».
Также военный комиссар отметил, что повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, вручаются с момента ее введения.
При этом гражданам, планирующим выезд за пределы РФ, подлежащим призыву на военную службу по частичной мобилизации, необходимо перед выездом получить справку установленной формы в военном комиссариате Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в военную прокуратуру обратились 30 тюменцев из-за нарушения условий частичной мобилизации. Мужчины сообщают, что не могут быть призваны, но получили повестку и даже уже определены в роту.