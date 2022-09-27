В Тюмени водитель Lada Vesta использовал поддельные водительские права

Мужчину приговорили к 4 месяцам ограничения свободы.
«В июле 2017 года в Республике Таджикистан Шарипов приобрёл у неустановленного лица заведомо поддельное водительское удостоверение. Неустановленное лицо пояснило ему, что стоимость его «услуги» будет составлять 25 000 рублей»отмечает пресс-служба тюменских судов.
Летом его машину Lada Vesta остановили для проверки, инспекторы ДПС выявили признаки подделки ВУ.
Ранее «Наш город» сообщал, что 12 апреля у технопарка инспекторы ГИБДД остановили BMW с поддельными номерами.