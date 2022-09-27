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В Тюмени водитель Lada Vesta использовал поддельные водительские права

27 сентября 14:24
Фото: 1Mi
В Тюмени суд вынес приговор Хуршеду Шарипову. Мужчина 1987 года рождения приобрёл за 25 000 рублей водительские права. 30 августа этого года его остановили для проверки, инспекторы выяснили, что ВУ имеет признаки подделки, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Мужчину приговорили к 4 месяцам ограничения свободы.

«В июле 2017 года в Республике Таджикистан Шарипов приобрёл у неустановленного лица заведомо поддельное водительское удостоверение. Неустановленное лицо пояснило ему, что стоимость его «услуги» будет составлять 25 000 рублей»отмечает пресс-служба тюменских судов.

Летом его машину Lada Vesta остановили для проверки, инспекторы ДПС выявили признаки подделки ВУ.

Ранее «Наш город» сообщал, что 12 апреля у технопарка инспекторы ГИБДД остановили BMW с поддельными номерами.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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