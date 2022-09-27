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В Тюмени пьяный водитель проведет 8 месяцев в тюрьме

27 сентября 08:30
Фото: 1Mi
14 июня текущего года Максим Б. выпил горячительных напитков и поехал кататься по городу, но его вояжу не суждено было состояться в полном объеме. На пути мужчины встали сотрудники ГИБДД, которые протянули водителю алкотестер.
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Суд

К тому же выяснилось, что водитель на автомобиле «НИССАН Primera» уже был наказан за пьяное вождение. А потому на Максима завели дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, в суде он сразу признал свою вину в полном объеме.

Соседи мужчину охарактеризовали «удовлетворительно», на учете Максим не состоит. А потому водителя отправят в колонию строгого режима на 8 месяцев.

Также мужчину лишили прав на 2,5 года.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в выходные на дорогах Тюменской области поймали 58 водителей, которые сели за руль пьяными. Все нетрезвые автомобилисты были отстранены от управления транспортом.

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