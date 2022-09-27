В Тюмени прошло совещание руководителей, ответственных за цифровую трансформацию

Совещание прошло по председательством замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.
На совещании были подведены итоги прохождения курсов руководителей цифровой трансформации и их команд, определены направления работы на 2023 год. Курсы руководителей цифровой трансформации продолжались в течение трех месяцев, их участниками стали 448 человек. Всего прошло 6 занятий. Темами для обсуждения были как общие направления, касающиеся тенденций цифровой трансформации, так и узконаправленные, связанные с самопрезентацией, развитием лидерских качеств и т. д.
Также участники встречи обсудили изменения функциональных возможностей Платформы обратной связи (ПОС). В частности, изменение логики расчета базовых сроков обработки сообщений, обновление отчетов, улучшение дизайна интерфейса.
ПОС позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять сообщения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в 2019 году.
Еще один вопрос, рассматриваемый на совещании, — оценка компетенций руководителей цифровой трансформации исполнительных органов государственной власти Тюменской области. В 2020 году была проведена первичная оценка назначенных в регионе руководителей цифровой трансформации исполнительных органов государственной власти Тюменской области. В 2022 году пройдет повторная оценка для сравнения изменений, которые произошли за 2 года. По итогам прохождения оценки руководители цифровой трансформации получат рекомендации по развитию своих компетенций.