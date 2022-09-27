В Тюмени прошло совещание руководителей, ответственных за цифровую трансформацию

На совещании были подведены итоги прохождения курсов руководителей цифровой трансформации и их команд, определены направления работы на 2023 год. Курсы руководителей цифровой трансформации продолжались в течение трех месяцев, их участниками стали 448 человек. Всего прошло 6 занятий. Темами для обсуждения были как общие направления, касающиеся тенденций цифровой трансформации, так и узконаправленные, связанные с самопрезентацией, развитием лидерских качеств и т. д.