В Тюмени появится школа подготовки к мобилизации

«Сколько сумеем подготовить людей, столько подготовим. Все это для участников будут проходить бесплатно, это наша инициатива за наши деньги. С теми, кто будет проходить курс, мы заключим договор безвозмездного оказания услуг. Списки прошедших подготовку никуда подаваться не будут. Мы просто хотим помочь тем, кто будет мобилизован, хотим, чтобы они были готовы к этому», признается мужчина.