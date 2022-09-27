В Тюмени появится школа подготовки к мобилизации

«Всегда когда что-то происходит массово, у этого массово качество не бывает», убежден автор инициативы.
Он сообщил, что идея о создании школы подготовки появилась в тот же день, когда президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации.
С того дня тюменцу уже удалось собрать группу единомышленников, утвердить учебную программу и найти преподавателей. Ими станут военные, которые уже были на территории военных действий.
«Всего будет 8 дисциплин: „общая тактика“, „тактическая военная медицина“, „устройство, пилотирование, борьба с БПЛА“, „военная топография“, „вооружение и обмундирование“, „инженерное обеспечение боя“, „войсковая фортификация и маскировка“ и „нормы физической подготовки“»,сообщил «Нашему городу» тюменец, выдвинувший инициативу.
Курсы будут недельными, на освоение каждой дисциплины отведено по шесть часов
Создатель школы мобилизации также рассказал, что занятия должны положительно сказаться на тех, кто подлежит частичной мобилизации.
«Будут занятия, и по пилотированию дронов, и по борьбе с ними. Мы искренне верим, что эта подготовка сможет спасти кому-то жизнь, все самые большие риски выявляются в начале боевых действий, когда люди не знают что делать и попадаются в базовые ловушки»,рассказал тюменец.
Преподавательский состав может пополниться и сотрудниками ТВВИКУ, но пока от руководства училища активисты не получили ни положительного, ни отрицательного ответа.
«Сколько сумеем подготовить людей, столько подготовим. Все это для участников будут проходить бесплатно, это наша инициатива за наши деньги. С теми, кто будет проходить курс, мы заключим договор безвозмездного оказания услуг. Списки прошедших подготовку никуда подаваться не будут. Мы просто хотим помочь тем, кто будет мобилизован, хотим, чтобы они были готовы к этому», признается мужчина.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как юные тюменцы пранковали прохожих, забирая их в «военкомат».