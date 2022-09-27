В РФ за год вдвое сократилось количество станций техосмотра

По данным представителей РСА, с начала текущего года почти 3,3 тыс. операторов были лишены аккредитации, в основном из-за того, что техническая база или оборудование на них не отвечали требованиям. Еще 144 станции сами решили выйти из бизнеса, 62 оператора лишились документов из-за нарушений правил проведения ТО, а 10 — из-за нарушений правил самой аккредитации, передает iz.ru.