В программу “Российской энергетической недели” войдут около 40 деловых мероприятий

В оргкомитете мероприятия отмечают, что значительная часть программы посвящена международной повестке, поскольку эта необходимость обусловлена новыми вызовами, с которыми столкнулись мировые энергетические рынки в последнее время. Об этом пишет oilcapital.ru.
О необходимости переформатирования угольного экспорта в условиях санкционного давления участники поговорят в рамках блока “Мировые рынки: сотрудничество для развития”. Кроме того, они обсудят перспективы развития нефтегазового рынка в настоящем и будущем, затронут вопросы устойчивого энергетического развития в отношениях России и Африки, а также о возможностях в сфере технологического партнерства стран БРИКС.
В рамках блока “Международные встречи” запланированы 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ и ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС.
Экологической и социальной повестке на форуме будет посвящено отдельное внимание. Участники мероприятия затронут вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Кроме того, состоится дискуссия на тему международного сотрудничества для развития низкоуглеродной водородной отрасли, которая включает поиск новых возможностей, открывающихся перед отраслью в контексте новых вызовов, и путей энергетического перехода в борьбе с изменением климата.
Наиболее крупным в деловой программе станет блок, в котором эксперты обсудят поиск новых решений для топливно-энергетического комплекса. В рамках рассмотрения этого блока состоится всероссийское совещание на тему “Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики”.
Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Официальный информационный партнер форума - медиахолдинг 1MI.
Регистрация участников Молодежного дня открыта на платформе международного форума “Российская энергетическая неделя” rusenergyweek.com.