В программу “Российской энергетической недели” войдут около 40 деловых мероприятий

Экологической и социальной повестке на форуме будет посвящено отдельное внимание. Участники мероприятия затронут вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Кроме того, состоится дискуссия на тему международного сотрудничества для развития низкоуглеродной водородной отрасли, которая включает поиск новых возможностей, открывающихся перед отраслью в контексте новых вызовов, и путей энергетического перехода в борьбе с изменением климата.