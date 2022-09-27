nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В программу “Российской энергетической недели” войдут около 40 деловых мероприятий

27 сентября 18:24
Фото: roscongress.org
В этом году в деловую программу международного форума “Российская энергетическая неделя”, который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ “Манеж”, включено более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков под девизом “Глобальная энергетика в многополярном мире”.

В оргкомитете мероприятия отмечают, что значительная часть программы посвящена международной повестке, поскольку эта необходимость обусловлена новыми вызовами, с которыми столкнулись мировые энергетические рынки в последнее время. Об этом пишет oilcapital.ru.

О необходимости переформатирования угольного экспорта в условиях санкционного давления участники поговорят в рамках блока “Мировые рынки: сотрудничество для развития”. Кроме того, они обсудят перспективы развития нефтегазового рынка в настоящем и будущем, затронут вопросы устойчивого энергетического развития в отношениях России и Африки, а также о возможностях в сфере технологического партнерства стран БРИКС.

В рамках блока “Международные встречи” запланированы 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ и ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС.

Экологической и социальной повестке на форуме будет посвящено отдельное внимание. Участники мероприятия затронут вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Кроме того, состоится дискуссия на тему международного сотрудничества для развития низкоуглеродной водородной отрасли, которая включает поиск новых возможностей, открывающихся перед отраслью в контексте новых вызовов, и путей энергетического перехода в борьбе с изменением климата.

Наиболее крупным в деловой программе станет блок, в котором эксперты обсудят поиск новых решений для топливно-энергетического комплекса. В рамках рассмотрения этого блока состоится всероссийское совещание на тему “Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики”.

Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Официальный информационный партнер форума - медиахолдинг 1MI.

Регистрация участников Молодежного дня открыта на платформе международного форума “Российская энергетическая неделя” rusenergyweek.com.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25