В Ишиме проводили мобилизованных граждан

Вчера группа мужчин, получивших повестку в рамках частичной мобилизации, прибыли на пункт сбора.
Многих из них провожала вся семья. Не всем удавалось сдерживать слезы.
В группе «Ишим пере Подслушано» появилась видеозапись с уезжающим автобусом, наполненным мобилизованными ишимцами.
Комментаторы сердечно желали им поскорее вернуться домой.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени более 30 человек, призванных по повестке, после объявления мобилизации, пожаловались на нарушение условий призыва. Они уверены, что не соответствуют критериям гражданина, подлежащего мобилизации. Мужчины написали письмо в военную прокуратуру.