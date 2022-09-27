В Ишиме проводили мобилизованных граждан

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени более 30 человек, призванных по повестке, после объявления мобилизации, пожаловались на нарушение условий призыва. Они уверены, что не соответствуют критериям гражданина, подлежащего мобилизации. Мужчины написали письмо в военную прокуратуру.