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В Ишиме проводили мобилизованных граждан

27 сентября 03:55
Фото: «НашГород»
Родители, жены и дети вчера со слезами на глазах провожали тех, кто был призван в рамках мобилизации из города Ишима. В комментариях под видеозаписью с проводами, жители города активно поддерживают мужчин.

Вчера группа мужчин, получивших повестку в рамках частичной мобилизации, прибыли на пункт сбора.

Многих из них провожала вся семья. Не всем удавалось сдерживать слезы.

В группе «Ишим пере Подслушано» появилась видеозапись с уезжающим автобусом, наполненным мобилизованными ишимцами.

Комментаторы сердечно желали им поскорее вернуться домой.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени более 30 человек, призванных по повестке, после объявления мобилизации, пожаловались на нарушение условий призыва. Они уверены, что не соответствуют критериям гражданина, подлежащего мобилизации. Мужчины написали письмо в военную прокуратуру.

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#Новости#Оружие#Военнослужащие#Военные#Россия#Ишим#Мобилизация#Тюменская область#Учебные сборы#Алена Патрушева#Общество
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