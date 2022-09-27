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Учителя, обвиняемого в домогательствах, перевели в психиатрическую больницу

27 сентября 15:44
Фото: «НашГород»
Сегодня заслуженного учителя РФ, преподававшего в Омутинской СОШ № 2, отправили на принудительное лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу. Там мужчина будет находиться до 18 октября. Поводом для госпитализации послужило депрессивное состояние Алексея Л.

Решение о переводе подозреваемого в домогательствах к детям, не достигшим 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), было принято сегодня Омутинским районным судом.

Основанием тому послужил, обнаруженный специалистами, «депрессивный эпизод средней тяжести с соматическими симптомами».

Оказалось, Алексей Л. тяжело переносит следствие по уголовному делу, в связи с чем у него отмечается повышенная тревожность и напряженность.

Следствие и заключение под стражу нанесли ему психотравму.

А потому прежняя мера пресечения была отменена. Подозреваемого направили в ОКПБ.

Заслуженному учителю из Тюменской области тайно выбрали меру пресечения
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как педагога защищают его коллеги и выпускники. Уверенные в невиновности Алексея Л. были готовы отстаивать его честь, несмотря запрет Аллы Комаровой, директор Омутинской СОШ № 2, и Алексея Райдера, директор Департамента образования и науки Тюменской области.

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#Новости#Омутинский район#Областная психиатрическая больница#Дети#Депрессия#Омутинское#Учитель#Психиатрия#Алена Патрушева#Происшествия
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