Учителя, обвиняемого в домогательствах, перевели в психиатрическую больницу

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как педагога защищают его коллеги и выпускники. Уверенные в невиновности Алексея Л. были готовы отстаивать его честь, несмотря запрет Аллы Комаровой, директор Омутинской СОШ № 2, и Алексея Райдера, директор Департамента образования и науки Тюменской области.