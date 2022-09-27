Учителя, обвиняемого в домогательствах, перевели в психиатрическую больницу

Решение о переводе подозреваемого в домогательствах к детям, не достигшим 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), было принято сегодня Омутинским районным судом.
Основанием тому послужил, обнаруженный специалистами, «депрессивный эпизод средней тяжести с соматическими симптомами».
Оказалось, Алексей Л. тяжело переносит следствие по уголовному делу, в связи с чем у него отмечается повышенная тревожность и напряженность.
Следствие и заключение под стражу нанесли ему психотравму.
А потому прежняя мера пресечения была отменена. Подозреваемого направили в ОКПБ.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как педагога защищают его коллеги и выпускники. Уверенные в невиновности Алексея Л. были готовы отстаивать его честь, несмотря запрет Аллы Комаровой, директор Омутинской СОШ № 2, и Алексея Райдера, директор Департамента образования и науки Тюменской области.