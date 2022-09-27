У лайнера, летевшего из Тюмени в Москву, отказали бортовые системы ТКАС

Сегодня, 27 сентября около 06:00 в самолёте «Аэрофлота», совершающего рейс из Тюмени в Москву, произошел отказ двух комплектов ТКАС, сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT». Данное оборудование необходимо, чтобы снизить риск столкновения лайнеров в воздухе.

Другие системы самолёта работали исправно. «Экипаж ВС А321/М доложил об отказе двух комплектов ТКАС. Остальное оборудование работает в штатном режиме. Продолжает полет по плану. Самолет А-321/М, RA-73728, рейс AFL1503 Тюмень – Москва (Шереметьево)»отмечает источник телеграм-канала «AVIAINCIDENT». Стоит отметить, что похожие случаи происходили с самолётами российских авиакомпаний и раньше. С начала года ежемесячно сообщалось о 3-4 подобных инцидентах. Вчера «Наш город» отмечал, что в Рощино были отменены 2 авиарейса. Материалы по теме В Рощино на несколько часов были задержаны рейсы в Сочи и Екатеринбург