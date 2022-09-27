У лайнера, летевшего из Тюмени в Москву, отказали бортовые системы ТКАС

Другие системы самолёта работали исправно.
«Экипаж ВС А321/М доложил об отказе двух комплектов ТКАС. Остальное оборудование работает в штатном режиме. Продолжает полет по плану. Самолет А-321/М, RA-73728, рейс AFL1503 Тюмень – Москва (Шереметьево)»отмечает источник телеграм-канала «AVIAINCIDENT».
Стоит отметить, что похожие случаи происходили с самолётами российских авиакомпаний и раньше. С начала года ежемесячно сообщалось о 3-4 подобных инцидентах.
Вчера «Наш город» отмечал, что в Рощино были отменены 2 авиарейса.