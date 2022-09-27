Тюменцы устроили пранк и забирали горожан в «военкомат»

Группа молодых людей вчера вечером атаковала центр города. Видеозапись с их похождений разлетелась по социальным сетям.
Ребята подходили к прохожим и «забирали» их в военкомат, сообщая, что они попали под частичную мобилизацию.
Но даже, когда шутники сообщали о том, что это был пранк — горожане не начинали смеяться или радоваться. Шутку мало кто оценил.
«Не до шуток д*билы, лишь бы в интернет попасть, а мозгов нет», пишет в комментариях Ирина Крыштопова.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Ишиме проводили тех, кто на самом деле попал под частичную мобилизацию.