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Тюменцы устроили пранк и забирали горожан в «военкомат»

27 сентября 04:42
Фото: 1Mi
Юные тюменцы решили подшутить над тюменцами. Молодые ребята подбегали к человеку на улице, сообщали, что ему необходимо прямо сейчас явиться в военкомат и брали его под руку, уводя в неизвестном направлении. Причем под раздачу попадали и девушки. Жители города такой пранк не оценили.

Группа молодых людей вчера вечером атаковала центр города. Видеозапись с их похождений разлетелась по социальным сетям.

Ребята подходили к прохожим и «забирали» их в военкомат, сообщая, что они попали под частичную мобилизацию.

Но даже, когда шутники сообщали о том, что это был пранк — горожане не начинали смеяться или радоваться. Шутку мало кто оценил.

«Не до шуток д*билы, лишь бы в интернет попасть, а мозгов нет», пишет в комментариях Ирина Крыштопова.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Ишиме проводили тех, кто на самом деле попал под частичную мобилизацию.

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