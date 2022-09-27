Тюменцы устроили пранк и забирали горожан в «военкомат»

Юные тюменцы решили подшутить над тюменцами. Молодые ребята подбегали к человеку на улице, сообщали, что ему необходимо прямо сейчас явиться в военкомат и брали его под руку, уводя в неизвестном направлении. Причем под раздачу попадали и девушки. Жители города такой пранк не оценили.

Группа молодых людей вчера вечером атаковала центр города. Видеозапись с их похождений разлетелась по социальным сетям. Ребята подходили к прохожим и «забирали» их в военкомат, сообщая, что они попали под частичную мобилизацию. Но даже, когда шутники сообщали о том, что это был пранк — горожане не начинали смеяться или радоваться. Шутку мало кто оценил. «Не до шуток д*билы, лишь бы в интернет попасть, а мозгов нет», пишет в комментариях Ирина Крыштопова. Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Ишиме проводили тех, кто на самом деле попал под частичную мобилизацию. Материалы по теме С YouTube удалят запись разговора министра с пранкером по просьбе Минобороны Британии Разговор британского министра с пранкерами обсуждают в НАТО и на YouTube