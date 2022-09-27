Тюменская область демонстрирует отличные показатели развития внутреннего туризма

Как отметил Александр Моор, тюменцы всегда славились своим гостеприимством и радушием.
«Сегодня мы уверенно говорим, что в Сибири можно и нужно отдыхать. Богатое историческое наследие, горячие минеральные источники, колоритная гастрономия, множество событий и фестивалей — здесь есть все, чтобы наполнить свою поездку смыслом и получить яркие впечатления. Благодаря профессионализму сотрудников отрасли развивается партнерская сеть, наш регион с каждым годом становится более доступным для жителей страны. При поддержке федерального центра мы запустили чартерные рейсы, железнодорожные круизы, работаем над расширением предложений полетной программы в Тюмень и Тобольск», сказано в поздравлении.
Губернатор выразил уверенность, что компетентность и увлеченность делом специалистов сферы гостеприимства, неравнодушие и желание создавать качественный и привлекательный туристический продукт откроют по-новому Тюменскую область для наших гостей, дадут больше возможностей для путешествий, полноценного, интересного и активного отдыха.
Александр Моор пожелал всем работникам туриндустрии неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и реализации самых смелых и невероятных планов. А землякам и гостям всегда чувствовать себя в Тюменской области комфортно.
Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.
За последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили свыше 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления от туристического бизнеса в региональную казну выросли в три раза.