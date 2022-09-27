Тюменская область демонстрирует отличные показатели развития внутреннего туризма

«Сегодня мы уверенно говорим, что в Сибири можно и нужно отдыхать. Богатое историческое наследие, горячие минеральные источники, колоритная гастрономия, множество событий и фестивалей — здесь есть все, чтобы наполнить свою поездку смыслом и получить яркие впечатления. Благодаря профессионализму сотрудников отрасли развивается партнерская сеть, наш регион с каждым годом становится более доступным для жителей страны. При поддержке федерального центра мы запустили чартерные рейсы, железнодорожные круизы, работаем над расширением предложений полетной программы в Тюмень и Тобольск», сказано в поздравлении.