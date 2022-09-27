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Штат сотрудников областной больницы в Ишиме стал на четыре врача больше

27 сентября 11:23
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В штат областной больницы № 4 в Ишиме приняты четыре новых варча. Трое из них работают в сельской местности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Уже несколько лет подряд в филиале областной больницы в Ишиме проходят встречи с врачами, получившими образование в рамках целевого обучения по направлению от медучреждения. Чаще всего они проходят в сентябре, когда выпускники Тюменского государственного медицинского университета приступают к работе.

В этом году в поликлинику № 3 г.Ишима устроилась врач-терапевт Кристина Черемнова, в Абатскую больницу врач-терапевт Анастасия Сивакова, в Викуловскую больницу приехал врач-стоматолог Максим Камагоров, а в Бердюжскую — врач-педиатр Алина Магомедова. С молодыми специалистами встретился главный врач учреждения Вячеслав Афанасьев.

«Самый хороший опыт можно получить, работая именно в сельской медицине, где зачастую нет узких специалистов, и вы становитесь не просто врачом-терапевтом или педиатром, а многопрофильным специалистом. Рядом с вами есть опытные медицинские работники, они вам помогут, подскажут и поддержат», отметил главврач.

Все специалисты, вернувшиеся после учебы, будут обеспечены служебным жильем. На каждой муниципальной территории Тюменской области есть такая возможность. Условия для работы врачей с каждым годом также улучшаются. Сейчас в трех районных поликлиниках ведутся капитальные ремонты, а это значит, что будут созданы более комфортные условия для приема пациентов. Каждый год, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» обновляется и материальная база больниц, значит, и желание у молодых специалистов закрепиться на территории будет больше.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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