Штат сотрудников областной больницы в Ишиме стал на четыре врача больше

Все специалисты, вернувшиеся после учебы, будут обеспечены служебным жильем. На каждой муниципальной территории Тюменской области есть такая возможность. Условия для работы врачей с каждым годом также улучшаются. Сейчас в трех районных поликлиниках ведутся капитальные ремонты, а это значит, что будут созданы более комфортные условия для приема пациентов. Каждый год, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» обновляется и материальная база больниц, значит, и желание у молодых специалистов закрепиться на территории будет больше.