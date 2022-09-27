Россия лишится около 80 млрд руб бюджета из-за единого оператора наружной рекламы

Эксперты и участники рынка опасаются, что единый оператор будет иметь неограниченные полномочия. Например, он сможет установить любое количество рекламных конструкций в произвольном месте каждого населенного пункта страны. Он сможет это делать на заявительной основе, минуя этапы согласования с местной администрацией, без учета правил обращения с объектами исторического и культурного наследия, игнорируя ГОСТы и схемы размещения уже существующих рекламных конструкций. Помимо этого, есть опасение, что принятие законопроекта в его нынешнем виде лишит работы 35 тысяч человек, которые на данный момент трудоустроены в отрасли наружной рекламы и смежных сферах.