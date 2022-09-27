Россия лишится около 80 млрд руб бюджета из-за единого оператора наружной рекламы

Posted 27 сентября 2022, 15:24
Published 27 сентября 2022, 15:24
Modified 18 октября 2022, 17:29
Updated 18 октября 2022, 17:29
Анализ документа отправлен Максиму Шаскольскому, главе ФАС, а также Антону Вайно, руководителю администрации президента РФ, и Михаилу Мишустину, председателю правительства России.
Законопроект уже приняли в первом чтении, хотя достоверной оценки регулирующего воздействия он не содержит. Не была учтена и критика документа многими парламентариями. Об этом сообщает lenta.ru.
В отчете специалистов МГУ содержится информация о неналоговых бюджетных потерях, вызванных упущенной выгодой по заключаемым договорам с единым оператором, — согласно прогнозам они будут колебаться от 28,6 до 85,7 млрд рублей. Налоговые потери, вызванные появлением в сфере предприятия-монополиста, могут достигать ежегодно 664,3 млн рублей. Выпадающие потери внебюджетных фондов составят около 342,9 млн рублей.
Эксперты и участники рынка опасаются, что единый оператор будет иметь неограниченные полномочия. Например, он сможет установить любое количество рекламных конструкций в произвольном месте каждого населенного пункта страны. Он сможет это делать на заявительной основе, минуя этапы согласования с местной администрацией, без учета правил обращения с объектами исторического и культурного наследия, игнорируя ГОСТы и схемы размещения уже существующих рекламных конструкций. Помимо этого, есть опасение, что принятие законопроекта в его нынешнем виде лишит работы 35 тысяч человек, которые на данный момент трудоустроены в отрасли наружной рекламы и смежных сферах.
По словам Евгения Минченко, главы коммуникационного холдинга Minchenko Consulting, документ содержит в себе огромное число противоречий. В нем соединили две различные сферы: классифайды и цифровую наружную рекламу. Помимо этого, не учитываются расходы бюджета и выпадающие доходы.
Экономисты уверяют — регулирование рынка можно осуществлять иначе. К примеру, создать реестр, применить механизмы аккредитации и лицензирования. Ведь формирование централизованной инфосистемы приведет к повышению рисков для безопасности, в отличие от децентрализованных регулирующих схем.
Также авторы отчета предостерегают: взлом единой системы очень быстро приведет к утечке из нее всей информации, в отличие от взлома одной из множества систем.
Ученые-экономисты МГУ уверены, что функции контроля следует передать независимым агентам. Для этого можно, например, создать организацию, включающую всех участников отрасли наружной рекламы, привлечь орган исполнительной власти, который будет осуществлять функцию мониторинга, или некоммерческое предприятие, учредителем которого будет государство.