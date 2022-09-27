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Родители учеников Боровской СОШ недовольны усилением контроля в школе

27 сентября 17:34
Фото: 1Mi
Родители учеников МАОУ Боровская СОШ, недовольны усилением контроля в учебном заведении. По данным «Нашего города», 27 сентября директор учреждения подписал приказ 324-ОД «Об усилении внутриобъектного режима и мер антитеррористической безопасности».

В п. 2.1 приказа указанно, что допуск родителей (законных представителей) обучающихся и иных посетителей в здание запрещён. Более того, серьёзно ограничен «внос материальных ценностей в здание».

Во время учёбы центральный вход в здание будут закрывать.

«Только жалобы писать нам остаётся»отметила подписчица тюменского родительского чата в viber.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменские школы пока не планируют переводить на дистанционное образование. Между тем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора отдельные классы (группы) могут быть закрыты, если в них будут отсутствовать до 20% детей (по болезни).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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