Родители учеников Боровской СОШ недовольны усилением контроля в школе

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменские школы пока не планируют переводить на дистанционное образование. Между тем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора отдельные классы (группы) могут быть закрыты, если в них будут отсутствовать до 20% детей (по болезни).