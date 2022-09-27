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Прохладная погода ждет жителей Тюмени во вторник

27 сентября 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник тюменцев ждёт прохладная погода, сообщает Гисметео.

Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду, температура воздуха снизится до + 5 градусов. Существенных осадков не ожидается, но большую часть дня будет пасмурная погода. Влажность около 60%.

В среду днём до + 4 градусов, скорость ветра немного снизится до 2-4 метров в секунду. Весь день будет пасмурно, но без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность около 63%.

Малооблачная погода ждёт жителей областной столицы в четверг, температура воздуха не превысит + 5 градусов. Скорость северного ветра 2-3 метра в секунду, влажность около 70%. Атмосферное давление в городе будет немного выше нормы.

До конца недели в город вернётся солнечная погода, температура воздуха немного повысится.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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