Пожилой тюменец напал на инспектора ДПС. Он отказался от освидетельствования

В селе Вагай автоинспекторы остановили «Жигули» в котором находились несколько мужчин, сообщили в ГИБДД. Водитель машины отказался от освидетельствования и напал на инспектора. Несколько месяцев назад мужчина освободился из колонии.

Ранее его уже ловили пьяным в 2020 году. «62-летний водитель отказался от освидетельствования на алкоголь. А еще он пытался душить инспектора»сообщили в ГИБДД. Теперь ему снова предстоит явиться в суд за повторное управление машиной в состоянии опьянения. По факту применения насилия к сотрудникам ГИБДД проводится проверка. В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменец пошел на разбойное нападение из-за пачки сигарет и пива. Всё произошло в магазине «Легенда — 2» в селе Гилево, его быстро задержали. Материалы по теме Житель Тюменской области пошел на разбойное нападение из-за пачки сигарет и пива