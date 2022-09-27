nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожилой тюменец напал на инспектора ДПС. Он отказался от освидетельствования

27 сентября 13:20
Фото: ГИБДД
В селе Вагай автоинспекторы остановили «Жигули» в котором находились несколько мужчин, сообщили в ГИБДД. Водитель машины отказался от освидетельствования и напал на инспектора. Несколько месяцев назад мужчина освободился из колонии.

Ранее его уже ловили пьяным в 2020 году.

«62-летний водитель отказался от освидетельствования на алкоголь. А еще он пытался душить инспектора»сообщили в ГИБДД.

Теперь ему снова предстоит явиться в суд за повторное управление машиной в состоянии опьянения. По факту применения насилия к сотрудникам ГИБДД проводится проверка.

В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменец пошел на разбойное нападение из-за пачки сигарет и пива. Всё произошло в магазине «Легенда — 2» в селе Гилево, его быстро задержали.

Материалы по теме
Житель Тюменской области пошел на разбойное нападение из-за пачки сигарет и пива
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25