Пожилой тюменец напал на инспектора ДПС. Он отказался от освидетельствования

Ранее его уже ловили пьяным в 2020 году.
«62-летний водитель отказался от освидетельствования на алкоголь. А еще он пытался душить инспектора»сообщили в ГИБДД.
Теперь ему снова предстоит явиться в суд за повторное управление машиной в состоянии опьянения. По факту применения насилия к сотрудникам ГИБДД проводится проверка.
В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменец пошел на разбойное нападение из-за пачки сигарет и пива. Всё произошло в магазине «Легенда — 2» в селе Гилево, его быстро задержали.