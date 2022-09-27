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После удаления «ВКонтакте» для iOS также пропали и другие приложения сети

27 сентября 03:24
Фото: 1Mi
Приложения VK («Вконтакте») больше нет в AppStore, а вместе с ним и других сервисов экосистемы, созданной на базе VK: «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ» и другие.

Также сейчас невозможно скачать приложение «Почта Mail.ru», которое относится к этой экосистеме приложений.

Хотя пользоваться приложением, если оно у вас уже установлено, по-прежнему можно, как и всеми другими связанными приложениями.

Но владельцы смартфонов на базе системы IOS для которой и создан AppStore уже не смогут обновить эти сервисы. При попытке загрузить обновление, всплывет окошко — «пользователь удалил приложение».

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что владельцы Iphone также не смогут пользоваться скидкой по карте «Мир» в общественном транспорте.

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