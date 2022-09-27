После удаления «ВКонтакте» для iOS также пропали и другие приложения сети

Также сейчас невозможно скачать приложение «Почта Mail.ru», которое относится к этой экосистеме приложений.
Хотя пользоваться приложением, если оно у вас уже установлено, по-прежнему можно, как и всеми другими связанными приложениями.
Но владельцы смартфонов на базе системы IOS для которой и создан AppStore уже не смогут обновить эти сервисы. При попытке загрузить обновление, всплывет окошко — «пользователь удалил приложение».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что владельцы Iphone также не смогут пользоваться скидкой по карте «Мир» в общественном транспорте.