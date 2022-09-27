Полуголый мужчина устроил погром в магазине

Сегодня днем в одном из магазинов сети «Пятерочка» по кассам прыгал мужчина в одних трусах, охранники магазина не смогли его остановить. Мужчина продолжал бегать по отделам, кричать и громить все вокруг. Инцидент произошел в другом регионе.

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