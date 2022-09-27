nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полуголый мужчина устроил погром в магазине

27 сентября 10:04
Фото: 1Mi
Сегодня днем в одном из магазинов сети «Пятерочка» по кассам прыгал мужчина в одних трусах, охранники магазина не смогли его остановить. Мужчина продолжал бегать по отделам, кричать и громить все вокруг. Инцидент произошел в другом регионе.
Сюжет
Тюмень

Видеозапись с разбушевавшимся тюменцем стала разлетаться по социальным сетям. Очевидцы предполагают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Охранники бегали за полуголым мужчиной по торговым залам несколько минут и никак не могли его успокоить.

Справиться с бунтарем смогли лишь сотрудники Росгвардии, которые повалили его на пол и заковали наручниками.

Комментарий Росгвардии ожидается.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как во дворе на улице Николая Ростовцева, 20, местные жители заступились за выпившего мужчину, на которого напали трое молодых людей.

Материалы по теме
Пассажиры рейса из Сочи устроили дебош на борту самолетаВ Тюмени судятся с губернатором, меняют старые двери на старые и устраивают дебош
#Новости#Тюмень#Росгвардия#Пьяный дебош#Тюменская область#Магазин "Пятерочка"#Сотрудники Росгвардии#Алена Патрушева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25