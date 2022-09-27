Полуголый мужчина устроил погром в магазине

Видеозапись с разбушевавшимся тюменцем стала разлетаться по социальным сетям. Очевидцы предполагают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Охранники бегали за полуголым мужчиной по торговым залам несколько минут и никак не могли его успокоить.
Справиться с бунтарем смогли лишь сотрудники Росгвардии, которые повалили его на пол и заковали наручниками.
Комментарий Росгвардии ожидается.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как во дворе на улице Николая Ростовцева, 20, местные жители заступились за выпившего мужчину, на которого напали трое молодых людей.