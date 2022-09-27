Первый снег в Тюмени, очереди на КПП Казахстана и Тюменской области, продажа особняка

Сегодня на КПП «Казанское — Кызыл-Жар» сотни машин из России стояли в очереди для прохождения границы России и Казахстана. Здесь водители могут стоять до 12 часов. По данным Яндекс.Пробки, днём здесь наблюдались заторы длинной в 4 км. У некоторых молодых людей требуют военный билет со штампом учёта.