Первый снег в Тюмени, очереди на КПП Казахстана и Тюменской области, продажа особняка

Первый снег в областной столице.
Вчера снег выпал в юго-восточной части регионе. На дороге Тюмень – Омск отмечались аварии, машины вылетали в кювет. 27 сентября в Тюмени серьёзных происшествий из-за снега не произошло,
«В 1978 (или 1977 году), немного запамятовал, снег лёг окончательно 3 октября, насовсем. У нас нынче ещё будет тепло (относительно) с понедельника»отметил подписчик паблика «Тюмень №1».
Стоит отметить, что к концу недели температура днём может повыситься до + 10 градусов.
На границе Казахстана и Тюменской области выстроилась очередь из 200 машин.
Сегодня на КПП «Казанское — Кызыл-Жар» сотни машин из России стояли в очереди для прохождения границы России и Казахстана. Здесь водители могут стоять до 12 часов. По данным Яндекс.Пробки, днём здесь наблюдались заторы длинной в 4 км. У некоторых молодых людей требуют военный билет со штампом учёта.
В большой пробке стоят автобусы, которые заполнены молодыми людьми. Всего на границе РФ и Казахстана работают 30 контрольно-пропускных пунктов.
Купеческий особняк 1907 года продают в центре Тюмени за 22 млн рублей.
Здание площадью почти 550 кв.м. продаётся в историческом центре города. «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева» находится на улице Республики, заявки на покупку принимаются до 11 ноября.
«Объекты недвижимого имущества: нежилое здание (площадь: 552.7 кв.м., кадастровый номер: 72:23:0217001:546), по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, улица Республики, д. 29»сообщается на сайте «ГИС торги».
Здание двухэтажное, его построили примерно 115 лет назад (в 1907 году). Между тем, объект недвижимости является памятником культурного наследия. Новый владелец должен создать проект по его сохранению, а около здания нужно благоустроить территорию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на Щербакова продаётся офисный центр за 68 млн рублей.