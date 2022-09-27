На производстве Пермской ЦБК стартовал второй этап инвестпроекта «Сила бумаги»

Пермская ЦБК начала готовиться к реализации второго этапа инвестпроекта в феврале 2022 года, пишет properm.ru. Большой проект поделили на 11 локальных программ. Общая цель всей программы заключается в повышении на 15% мощности бумагоделательной машины БДМ-2, вырабатывающей высококачественную целлюлозную бумагу, предназначенную для гофрирования. После воплощения в жизнь планов проекта ПЦБК будет ежегодно выпускать до 146 000 тонн этой бумаги. Одновременно планируется достичь снижения удельного потребления воды, пара и электричества на выработку каждой тонны продукции.
В сентябре Пермская ЦБК закончила первый этап локальной модернизации производства, была повышена надежность работы оборудования. На БДМ-2 были обновлены сушильная часть и накат.
Влажная бумага в сушильной части машины движется через десятки сушильных цилиндров, которые обогреваются при помощи пара. Таким образом ее влажность снижается до 6–9%. После этого бумажное полотно подается на накат, где наматывается в большие рулоны.
В результате выполнения программы второго этапа «Силы бумаги» на сушильной части БДМ-2 появился новый высокомощный электромеханический привод, увеличивающий скорость движения бумажного полотна до 800 метров в минуту. Также этот привод повышает надежность работы машины — снижается вероятность возникновения серьезных поломок и длительных простоев.
На БДМ-2 установили накат фирмы VOITH, который может работать на скорости до 1200 метров в минуту — это более чем в два раза быстрее прежнего оборудования. Новый накат дает возможность наматывать рулоны диаметром свыше 2500 мм и в значительной мере увеличивает плотность намотки.
Дмитрий Мандрыгин, руководитель второго этапа «Силы бумаги», сообщил, что в сентябре перед участниками проекта поставили цель: реализовать ряд локальных мероприятий, повышающих надежность БДМ-2 и устраняющих возможность возникновения аварийных ситуаций и незапланированных простоев. Следующий этап запланирован на II квартал 2023 года. Он будет нацелен на повышение производительности и скорости работы БДМ-2.
В текущем году усложнилась ситуация на мировых рынках, в связи с чем пришлось внести коррективы в планы проекта. По данным Дмитрия Бондарева, директора по производству и развитию Пермской ЦБК, были изменены некоторые технико-технологические решения проекта; теперь в модернизации участвует оборудование не только из европейских стран, но и от китайских производителей.
Известно, что пилотный этап инвестиционного проекта «Сила бумаги» завершился в конце 2020 года. На модернизацию БДМ-2 тогда выделили свыше 1 млрд руб., производительность машины увеличилась на 45% — с 87,5 до 127 тыс. тонн в год.