На производстве Пермской ЦБК стартовал второй этап инвестпроекта «Сила бумаги»

В текущем году усложнилась ситуация на мировых рынках, в связи с чем пришлось внести коррективы в планы проекта. По данным Дмитрия Бондарева, директора по производству и развитию Пермской ЦБК, были изменены некоторые технико-технологические решения проекта; теперь в модернизации участвует оборудование не только из европейских стран, но и от китайских производителей.