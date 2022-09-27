Госуслуги запускают сервис со списками тех, кто не будет мобилизован

Отметим, что заявление о невозможности мобилизовать сотрудника будет будет формироваться самим рабочим, но к нему будет необходимо приложить форму с подписью руководителя.
Без таковой заявления не принимаются. Заявки принимаются только через портал «Госуслуги».
Сообщается, что готовить документы стоит начать уже сейчас.
Подробная инструкция о формате и нюансах составления документа опубликована на сайте Минцифр.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени вскоре откроется школа подготовки к мобилизации, где участники военных действий будет преподавать 8 дисциплин, которые могут спасти жизнь гражданину, попадающему под приказ о частичной мобилизации.