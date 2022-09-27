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Госуслуги запускают сервис со списками тех, кто не будет мобилизован

27 сентября 06:13
Фото: 1Mi
В скором времени на портале «Госуслуги» начнет работу сервис для сбора сведений о сотрудниках IТ-компаний и операторов связи, которые не будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает Минцифры России.

Отметим, что заявление о невозможности мобилизовать сотрудника будет будет формироваться самим рабочим, но к нему будет необходимо приложить форму с подписью руководителя.

Без таковой заявления не принимаются. Заявки принимаются только через портал «Госуслуги».

Сообщается, что готовить документы стоит начать уже сейчас.

Подробная инструкция о формате и нюансах составления документа опубликована на сайте Минцифр.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени вскоре откроется школа подготовки к мобилизации, где участники военных действий будет преподавать 8 дисциплин, которые могут спасти жизнь гражданину, попадающему под приказ о частичной мобилизации.

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#Новости#Госуслуги#Электронные документы#Призывники#Мобилизация#Электронные госуслуги#Компании#Алена Патрушева#Общество
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